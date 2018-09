Yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluala - kuntien lähes hyödyntämätön voimavara

Yksityisillä yrityksillä ja järjestöillä on hyvät edellytykset toimia nykyistä laajemmin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajina. Lainsäädäntö antaa kunnille useita työvälineitä palveluiden saatavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi, kuten esimerkiksi ostopalvelut, palveluseteli sekä kunnan ja yksityisten toimijoiden yhteisyritykset. Yksityisen ja julkisen yhteistyön tavoitteena on asiakkaan ja veronmaksajan etu.

Palveluiden laadun lisäksi kunnan pitää huolehtia palveluiden tasavertaisesta saatavuudesta, rahoituksen riittävyydestä ja palveluntuottajien tasapuolisesta kohtelusta. Viranomaistehtävät, tuottajien hyväksymiskriteerien asettaminen ja toiminnan valvonta ovat myös järjestäjän vastuulla. Kahden hatun päässä pitäminen on mahdotonta. Siksi palveluiden järjestäjän on oltava tuottajista riippumaton. Kun järjestäjätahon koko on riittävä, taloudellisen vastuun kantaminen on turvatumpaa, kuin pieniin yksiköihin hajautetussa järjestelmässä.

Vaikka sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on kunnilla, se ei tarkoita sitä, että kuntien on itse tuotettava palvelut. Päinvastoin, kuntien ydintehtävänä on kunnan elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin varmistaminen eikä palveluiden tuottaminen.

Olemassa olevat resurssit hyötykäyttöön

Yksityiset tuottavat sote-palveluita noin neljällä miljardilla eurolla. Tämä tuotanto on välttämätön osa palvelujärjestelmää. Yritysten ja järjestöjen palveluvalikoima kattaa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueet. Joissakin palveluissa yksityisen sektorin osuus on muutamien prosenttien luokkaa. Joissakin on kyse yli 50 prosentin markkinaosuuksista, kuten esimerkiksi vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa, lastensuojelussa sekä työterveyshuollossa.

Sotea ei kannata odottaa kädet ristissä

Vaikka maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteet ovat hyviä, uudistuksen käytäntöön saaminen odotuttaa yhä. Kunnissa ja palvelutuotannossa odotusajan on koettu lisäävän epävarmuutta ja kustannuksia. Asioiden pitkittyminen on hidastanut kehittämistoimintaa. Nyt odottaminen saa riittää, eteenpäin on mentävä myös ennen uudistusta.

Palvelusetelit ja ostopalvelut voidaan ottaa saman tien tehokkaaseen käyttöön. Sitä kautta voidaan valmistautua tuleviin asiakasseteleihin, henkilökohtaiseen budjettiin ja perusterveydenhuollon valinnanvapauteen.

Kansalaisten peruspalvelut kaipaavat kohentamista –enää ei voida odottaa!

Hyvinvointiala HALI ry ja Lääkäripalveluyritykset LPY osallistuvat Kuntamarkkinoille 12.-13.9.2018. Miten kunta voi hyötyä kilpailutuksista ja palvelusetelin käytön lisäämisestä? Miten varmistaa kuntalaisille laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut myös jatkossa?

Tule keskustelemaan aiheesta tai vaihtamaan kuulumisia Kuntamarkkinoille! Meidät löydät 2. kerroksesta osastolta 2.24. Tarkemmat ohjelmatiedot ja aikataulut osoitteesta: http://kuntamarkkinat.fi/naytteillejeasettaja/hyvinvointialan-liiton-ja-lkripalveluyritykset-ry/

