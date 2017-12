Yksityinen vuokranantaja käyttää maltillisesti velkavipua ja ymmärtää korkoriskit

Suomen Vuokranantajat ry:n tekemä laaja kyselytutkimus osoittaa, että yksityiset vuokranantajat käyttävät velkavipua maltillisesti ja ymmärtävät korkoriskit. Vuokranantajat näkevät asuntosijoittamisen kannattavana pitkän tähtäimen sijoitusmuotona. Tulokset selviävät Vuokranantaja 2017 -kyselytutkimuksesta, johon vastasi 3400 yksityistä vuokranantajaa.

Suomen Vuokranantajien tekemän kyselytutkimuksen mukaan yksityinen vuokranantaja käyttää maltillisesti velkaa ja ymmärtää korkoriskit.

”Reilu kolmannes vastaajista ei käytä lainarahaa vuokra-asuntosijoituksiin ollenkaan”, Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva purkaa kyselyn antia.

Tutkimuksen mukaan puolet yksityisistä vuokranantajista ei käytä lainarahaa ollenkaan tai käyttää alle 50 prosenttia hankintahinnasta velkaa. Korkojen nousuun on varautunut noin puolet yksityisistä vuokranantajista. Tämä selittyy sillä, että niin moni ei käytä velkaa ollenkaan.

”Noin 23 prosenttia vastaajista käyttää uusien asuntojen hankinnassa yli 80 prosentin lainarahaa. Korkojen nousuun on varautunut noin puolet vastaajista. Kaikkien, joilla on velkaa yli 50 prosenttia hankintahinnasta, kannattaa suojata sijoituksiaan korkoriskiltä, mutta korkojen nousuun täytyy kaikkien varautua. Yksityiset vuokranantajat ovat yleisesti ottaen suojautuneet hyvin korkojen nousulta”, Koro-Kanerva sanoo.

”On myös huomattava, että 100 prosentin velkarahan käyttäminen asuntosijoituksissa on turvallista, jos lainan vakuutena on esimerkiksi toinen velaton sijoitusasunto. Asuntosijoitussalkun kokonaisuus ratkaisee. Siksi 100 prosentin velkavipu uuden sijoitusasunnon hankinnassa ei aina ole riskipitoista. Hyvä kumppanuus ja yhteistyö rahoittajien kanssa on yksityisille vuokranantajille tärkeää”, Koro-Kanerva perustelee.

Järjestelmäriskistä ei voida puhua

Suomalaiset lyhentävät kuuliaisesti lainojaan. Tämä näkyy myös asuntosijoittajien keskuudessa. Kolmasosa asuntosijoituksista on velattomia. Vain noin 9 prosentilla vuokranantajista on lainaa yli 100 000 euroa asuntoa kohden.

”Vastaajien keskimääräinen velka asuntoa kohden on noin 40 000 euroa ja vastaajien velkaisuusaste on kokonaisuutena noin 37 prosenttia. Järjestelmäriskistä ei voida puhua. On kuitenkin erittäin tärkeää ymmärtää korkoriskiä ja osata hallita riskiä oman kyvyn mukaan. Kassavirran merkitystä asuntosijoittamisessa ei voi liikaa korostaa. Pelkän arvonnousun varaan sijoituksia ei pidä rakentaa”, Koro-Kanerva argumentoi.

Yksityiset vuokranantajat ovat merkittävä toimija Suomen asuntomarkkinoilla. Heidän omistuksessaan on kaksi kolmasosaa vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista.

Suomen Vuokranantajien loka-marraskuussa 2017 tekemään Vuokranantaja 2017 -kyselyyn vastasi kaikkiaan yli 3400 yksityistä vuokranantajaa. Kyselytutkimus tehdään vuosittain. Vuokranantaja 2017 -kyselytutkimuksen mukaan 96% Suomen Vuokranantajien jäsenistä suosittelisi jäsenyyttä ystävälleen.