Yksityisellä sote-sektorilla vapaana tuhansia vuodepaikkoja

Koronakriisissä tarvitaan yksityisen ja julkisen hyvää ja joustavaa yhteistyötä. Esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien kannattaa hyödyntää yksityisen sektorin jo olemassa olevia toimitiloja ja niissä olevia resursseja hoito- ja hoivakapasiteetin kasvattamiseksi.

- Yksityisellä sektorilla, yrityksillä ja yhdistyksillä, on paljon hoito- ja hoivakäyttöön rakennettuja toimitiloja. Niissä on vapaana tuhansia yhden ja kahden hengen huoneita. Vapaita toimitiloja voitaisiin käyttää uusien hoiva-asiakkaiden tilapäisinä karanteenipaikkoina, sairaalasta kotiutuvien väliaikaisena sijoituspaikkana tai terveyskeskusten vuodeosastojen ns. ”väistötiloina” silloin, kun julkisen sektorin toimipisteissä tarvitaan tilaa koronapotilaiden hoitamiseen, sanoo Hyvinvointiala HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.



HALIn viikolla 16 toteutettaman jäsenkyselyn mukaan pelkästään suurimmilla yksityisillä sosiaali- ja terveyspalvelutuottajilla on yli 4 000 vapaata vuodepaikkaa. Vapaita vuodepaikkoja on lähes joka maakunnassa, erityisesti Uudellamaalla, Pohjois-Savossa, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.



- Suurin osa näistä vuodepaikoista on yhden hengen huoneissa, mikä mahdollistaisi myös karanteeniolosuhteet. Useita kymmeniä vuodepaikkoja on tarjolla jo valmiiksi terveyskeskustasoisella varustelulla. Yksityisten palveluntuottajien resurssit ovat kuntien ja sairaanhoitopiirien käytettävissä – tarvitaan vain joustavaa yhteispeliä, Rajakangas muistuttaa.

