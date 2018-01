Yksityiselle sosiaalipalvelualalle palkkaohjelma ja nollasopimukset kuriin

SuPer ja Tehy: Hoitajat julkisella ja yksityisellä sektorilla ovat palkkakuopassa 9.1.2018 17:04 | Tiedote

SuPer ja Tehy vaativat hoitajille selkeitä palkankorotuksia. Hoitajat julkisella ja yksityisellä sektorilla ovat palkkakuopassa. Hoitajien palkalla on vaikea tulla toimeen. Toimeentuloa joudutaan täydentämään jopa verovaroin maksettavalla sosiaaliturvalla. Veronmaksajat ottavat vastuuta, joka kuuluu työnantajille. Taantuman aikana toteutettujen säästöjen on käännyttävä nousukaudella ostovoimaa parantaviksi palkankorotuksiksi. Työntekijöiden luottamus työnantajasektoriin on kärsinyt voimakkaasti, sillä joustoa tapahtuu vain yhteen suuntaan. SuPer ja Tehy vaativat palkankorotusten lisäksi julkisen sektorin lomarahaleikkausten kompensoimista ja julkisen sektorin hoitajille omaa sopimusta.