Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluita jatkettiin – osapuolet pyrkivät ratkaisuun

Neuvotteluaikoja sovittiin juhannusviikolle asti, joten yhteisenä pyrkimyksenä on saavuttaa neuvotteluratkaisu ennen juhannusta.



– Tekstikysymyksissä on tapahtunut hivenen lähentymistä sekä työnantaja- että työntekijäpuolelta, mutta neuvoteltavaa vielä on, sanoo Talentian neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen.



Yksityisellä sosiaalipalvelualalla palkat ovat julkista sektoria jäljessä. Talentia tavoittelee neuvotteluissa jäsenilleen ostovoimaa turvaavaa palkkaratkaisua ja useampivuotista palkkaohjelmaa. Sopimuksessa on otettava huomioon myös työaikakysymykset ja tuleva perhevapaauudistus.

Sopimukseton tila voimassa toistaiseksi

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus päättyi 30.4.2022. Tämä tarkoittaa sitä, että 1.5.2022 alkaen siirryttiin sopimuksettomaan tilaan.



Sopimuksettomana aikana on voimassa ns. sopimusten jälkivaikutus, jolloin sovelletaan vanhan työehtosopimuksen määräyksiä siihen asti, kunnes uusi työehtosopimus on solmittu.



Sopimuksettoman tilan aikana ei ole työrauhavelvollisuutta, mikä tarkoittaa, että työtaistelut, kuten lakot sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto, ovat mahdollisia – ja sopimuksettoman tilan pitkittyessä myös todennäköisiä.