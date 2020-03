Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut keskeytyivät

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät maanantaina 9.3. klo 14.00. Neuvotteluissa keskusteltiin jälleen kerran edellisellä sopimuskierroksella sovitusta palkkausjärjestelmän kehittämisestä, mutta neuvottelut keskeytyivät erimielisyyteen.

Työnantajia edustava Hyvinvointialan liitto HALI totesi, että neuvotteluihin palkkausjärjestelmästä ei ole edelleenkään valmiuksia. Työnantajaliitto halusi jatkaa neuvotteluja suoraan uudesta työehtosopimuksesta.



Jyty yhdessä muiden työntekijäjärjestöjen kanssa pitävät kiinni siitä, että uudesta työehtosopimuksesta neuvotellaan vasta sitten, kunnes uudesta palkkausjärjestelmästä on aidosti neuvoteltu.



Jyty totesi muiden allekirjoittajajärjestöjen kanssa, että edellytyksiä neuvottelujen jatkamiselle tällä hetkellä ei ole. Työntekijäjärjestöt odottavat työnantajaliiton vastausta.



Jyty kuuluu Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry -neuvottelujärjestöön, johon kuuluvat Jytyn lisäksi Pro ja STHL.



Lisätietoja Jytyssä: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies, puh. 0400 342 860, paivi.salin@jytyliitto.fi



* Jyty edustaa n. 50000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 %. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto.