Ylä-Enonveden ja Saarijärven säännöstelylle poikkeuslupa kuivuuden vuoksi

Kalanviljelylaitoksen vedenoton turvaamiseksi saadaan Ylä-Enonveden säännöstelyn alaraja (talviaikainen) NN +80,30 m alittaa enintään 30 cm:llä, eli korkeudelle NN +80,00 m. Vedenotto ja juoksutukset on hoidettava siten, että vedenkorkeus NN +80,30 m alittuu mahdollisimman vähän. Ylä-Enonveden ja Saarijärven säännöstely- ja vedenottomääräyksiä on palattava noudattamaan heti, kun se on mahdollista ja viimeistään 30.4.2023.

Ylä-Enonveden vedenkorkeuden pitäminen lainvoimaisessa säännöstelyluvassa määrätyn alarajan yläpuolella edellyttäisi vedenjohtamisen rajoittamista Enonkosken kalanviljelylaitokselle. Riittämätön vesimäärä kalanviljelylaitoksella aiheuttaa hapenpuutetta ja siten vaarantaa äärimmäisen uhanalaisen järvilohen ja -taimenen säilytysviljely- ja poikasmateriaalikantojen selviämistä laitoksella. Väliaikaisella poikkeamisella Ylä-Enonveden säännöstely- ja juoksutusmääräyksistä voidaan turvata riittävä virtaama Enonkosken kalanviljelylaitokselle. Näin turvataan uhanalaisten järvilohen ja -taimenen viljelykantojen säilyminen.

Lupapäätös nro 74/2022 on nähtävillä vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa (ylupa.avi.fi). Päätökset löytyvät tietopalvelusta helposti, kun asiakohtaan kirjoittaa päätöksen numeron ISAVI/9643/2022.

