Yläkouluun lähtijä haastaa vanhemman kehittymään

Yläkoulun aloitus osuu lapsen elämässä kehitysvaiheeseen, jossa moni asia on muutoksessa. Vanhempi hyötyy tiedosta ja tuesta voidakseen kasvaa uuteen rooliinsa murrosikäisen vanhempana.

Miten vanhempi valmistautuu yläkoulun alkuun? Vinkit antaa MLL:n Auttavien puhelinten päällikkö, sosiaalipsykologi Tatjana Pajamäki.

1. Muistele omaa murrosikääsi ja hanki tietoa nuoruuden kehitysvaiheesta

Miten itse koit muutokset? Saitko ilmaista tunteitasi? Mikä ärsytti? Mikä loukkasi? Mikä ilahdutti? Mitä olisit kaivannut? Päivitä tietosi murrosikäisen tunne-elämän kehityksestä ja itsenäistymisen tarpeesta, sillä muuten murrosikäisen käyttäytyminen saattaa ajoittain tuntua vanhemmasta henkilökohtaiselta epäonnistumisilta.

2. Varmista omat verkostosi

Yläkouluikäisen vanhempi ei välttämättä tapaa samanikäisten lasten vanhempia yhtä luontevasti kuin ennen. Siksi samassa elämäntilanteessa olevien vanhempien yhteydenpitoon kannattaa tietoisesti panostaa, kehottaa MLL:n Pajamäki. Jos ei ole vertailupintaa, tavallisista asioista voi kasvaa omassa mielessä isompia huolia. On tärkeää saada kuulla muilta, että emme ole ainoa perhe, jossa ei aina noudateta ruutuaikoja, syödä yhdessä tai nukuta tarpeeksi.

3. Hanki tai ylläpidä omia kiinnostuksen kohteita

Viimeistään nyt on tärkeää, että lapsi ei ole vanhempansa ainoa kiinnostuksen kohde. Vanhemman elämässä on hyvä olla asioita, jotka eivät liity lapseen mitenkään. Omia ystäviä ja harrastuksia. Se antaa lapselle tilaa kasvaa ja tasapainottaa vanhempaa.

4. Päivitä yhteiset kiinnostuksen aiheet lapsen kanssa

Lapsen kiinnostuksen kohteet saattavat muuttua. Älä loukkaannu, jos aiemmin yhteinen, tärkeä tekeminen ei enää kiinnosta lasta. Uusi yhteinen saattaa olla jotakin, mikä ei heti puhuttele itseä, mutta tarjoaa hyvän mahdollisuuden kuulla lapsen ajatuksia ja käydä monenlaisia keskusteluja.

5. Huomaa hyvä lapsessa ja usko itseesi

Erimielisyyksiltä ei voi välttyä. Arjessa on tärkeä muistaa huomata ja kertoa ääneen ne asiat lapsessa, joissa hän on vahvimmillaan. Tarkastele asioita monelta kantilta. Vievätkö kaverit karhunosan yläkoululaisen ajasta? Kehu lasta siitä, miten hyvin hän pitää kaverisuhteista huolta. Ystävien merkitys vahvistuu murrosiässä ja ihmissuhteissa toimiminen ja niistä huolehtimisen kuuluukin olla murrosikäiselle tärkeä asia, jota hän opettelee.

Murrosikäisen vanhemmuus on erilaista kuin pienemmän lapsen vanhempana oleminen. Kielteisiltä tunteilta ei voi välttyä. Satunnaiset mokat ja ylilyönnit eivät tuhoa nuorta, kunhan perusvire kotona on turvallinen ja lämmin ja myös vanhempi osaa anteeksipyytämisen taidon. Epätäydellinen/sopivasti rosoinen vanhempi ei juurruta nuoreen vääristynyttä käsitystä täydellisestä aikuisuudesta ja on siten myös lohdullinen ja realistinen tulevaisuuden malli.



Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä alku yläkouluun -kampanja tarjoaa vanhemmille tietoa murrosikäisen kehityksestä ja siitä, miten tukea lasta uuden elämänvaiheen kynnyksellä. Kampanjan materiaalit vanhemmille löytyvät osoitteesta www.mll.fi/ylakouluun. Tukea vanhemmille tarjoavat myös MLL:n maksuton Vanhempainpuhelin ja Vanhempainnetin keskustelupalstat osoitteessa https://www.mll.fi/keskustelut/

Osana kampanjaa järjestetään maanantaina 27.8. kello 18–19 yläkoulun aloittajien vanhemmille MLL:n vanhempainilta, jota pääsee katsomaan Facebook live -lähetyksessä MLL:n Facebook-sivulla osoitteessa facebook.com/mannerheiminlastensuojeluliitto. Vanhempainillassa vinkkejä vanhemmille jakavat MLL:n asiantuntija Tatjana Pajamäki ja Jenni Helenius. Live-lähetyksen jälkeen vanhemmat voivat esittää kysymyksiä asiantuntijoille ryhmächatissa.

