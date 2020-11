Yle, EK ja markkinatalous

On syntynyt jonkin verran keskustelua, kun Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila on ehdolla työnantajaliitto Paltan hallituksen puheenjohtajaksi. Siinä roolissa hän on myös tullut valituksi Elinkeinoelämän EK:n hallitukseen ja työvaliokuntaan. (---) Jokainen järjestö valitsee tietenkin itse hallintonsa. Entisenä mediajohtajana ja nykyisenä elinkeinoelämän järjestöjohtajana haluan todeta asiasta muutaman näkökulman yrittäjyyden näkökulmasta, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kirjoittaa Yrittäjän puolella -blogissaan.



Vasemmistossa kannetaan huolta Ylen riippumattomuudesta. Lehdistössä ollaan huolestuneita EK:n linjasta, kun sen avainpaikalle tulee verorahoilla elävän valtionyhtiön johtaja.



”Yleisradio on valtion omistama mediayhtiö. Se ei ole elinkeinoelämää eikä se ole myöskään markkinatalouden mukaista toimintaa”, Keskisuomalainen kirjoitti sunnuntaina.



Jokainen järjestö valitsee tietenkin itse hallintonsa. Entisenä mediajohtajana ja nykyisenä elinkeinoelämän järjestöjohtajana haluan todeta asiasta muutaman näkökulman yrittäjyyden näkökulmasta.

Riippumattomuus Ylelle a ja o

Ensiksi ei ole Ylelle ongelmatonta, että sen toimitusjohtaja istuu EK:n ytimessä ja Paltan puheenjohtajana.



En epäile toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttilan integriteettiä. Hän tietää entisenä päätoimittajana toimitusjohtajan rajat. Hän ei mene ohjaamaan Yleisradion elinkeino- tai työmarkkinauutisointia.



Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että Ylen johtajan osallistuminen EK:n johtamiseen voi vaarantaa ihmisten mielikuvissa Ylen riippumattomuutta. Tämä on jo näkynyt lausunnoissa.



”Tässä erikoista on se, millainen käsitys tästä julkisuuteen tai kansalaisille tulee. Ylelle riippumattomuus on tärkein asia ja arvo, jossa ei saa olla mitään kyseenalaista”, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen arvioi.

Reilu kilpailu tärkeä tavoite

Toiseksi on hyvä muistaa, että EK:n tavoitteena on ”tehokas markkinoiden toiminta ja tasapuolinen kilpailu”. Tämä on tärkeä elinkeinoelämän yhteinen tavoite.



Jokainen media-alalla työskennellyt tietää, ettei alan kilpailu ole tasapuolista. Ylä-Anttila tietää tämän taustansa vuoksi erittäin hyvin ja tuntee yksityisen median tuskan.



Yle saa vuosittain verorahoja puoli miljardia. On perusteltua keskustella, miten mediakilpailusta voisi tehdä reilumpaa.



On selvää, että Suomessa tarvitaan julkisen palvelun mediayhtiö. Yhtä selvää on, että pitää säännöllisesti keskustella siitä, mikä on Ylen rooli markkinoilla. Tämä korostuu niukkuuden aikoina. Ylen vahva asema heijastuu niin isojen kuin pienten paikallisten mediayhtiöiden elintilaan.



Kansanvalta vaatii vahtinsa, mutta ei ole terve tilanne, jos vahteja on lähinnä mediassa, joka on viime kädessä poliitikkojen rahoituspäätösten armoilla.

Yrittäjyyden ymmärrys keskeistä

Kolmanneksi ei ole Suomelle hyväksi, jos elinkeinoelämämme vastuupaikolla on korostunut rooli henkilöillä, jotka ovat valtion tai valtionyhtiöiden leivissä.



On välttämätöntä, että elinkeinoelämän järjestöissä ymmärretään syvältä, että hyvinvointi syntyy viime kädessä yrittäjyyden ja yrittäjien riskinoton kautta. Jos tämä hämärtyy, hukka Suomen perii.



Yrittäjäjärjestöön otetaan varsinaisiksi jäseniksi vain yksityisiä yrityksiä ja niiden edustajia. Tästä periaatteesta haluamme pitää kiinni.



Mikael Pentikäinen

toimitusjohtaja

Suomen Yrittäjät