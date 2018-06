Yle Puheen kuuluvuutta parannetaan Joensuussa 1.6.2018 alkaen

Digita avaa LoRaWAN-verkkonsa lähes 100 000 opiskelijalle Suomessa 14.3.2018 11:12 | Tiedote

Digita on valjastanut kotimaisen LoRaWAN-verkkonsa oppilaitosten ilmaiseen käyttöön ympäri Suomen. Tällä hetkellä mahdollisuus hyödyntää LoRa-teknologiaa opetuksessa on lähes 100 000 opiskelijalla mm. Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella, Turussa, Salossa, Vaasassa, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Kokkolassa ja Pohjois-Savon alueella. ”Kiinnostus on ollut suurta ja saamme koko ajan uusia yhteydenottoja oppilaitoksilta ympäri Suomen”, Digitan IoT-palveluiden myyntijohtaja Mika Flinck kertoo. ”Laajennamme yhteistyötä oppilaitosten kanssa talven mittaan. Tavoitteenamme on, että kaikilla halukkailla alan oppilaitoksilla olisi ensi vuonna mahdollisuus hyödyntää LoRa-teknologiaa opetuksessaan”, Flinck jatkaa. Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu olivat ensimmäisiä oppilaitoksia, jotka lähtivät mukaan yhteistyöhön Digitan kanssa. ”Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on meneillään IoT:stä liiketoimintaa -projekti, jossa tarkastellaan uusia teknologioita,