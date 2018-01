Yle Puheen peittoalue laajenee Karstulassa, Punkalaitumella ja Padasjoella 18.1. alkaen

Digitan anteni-tv-verkon B-kanavanipun taajuus muuttuu Eurajoen radio- ja tv-asemalla 29.11.2017 – muutoksella vaikutuksia antenni-tv-vastaanottoon 27.11.2017 14:20 | Tiedote

Antenni-tv-verkon B-kanavanipun taajuus muuttuu lähetyskanavalta 36 (594 MHz) kanavalle 45 (666 MHz) Eurajoen radio- ja tv-asemalla keskiviikkona 29.11.2017. Muutostöitä tehdään klo 9-16 välillä. Tänä aikana lähetyksissä saattaa esiintyä muutaman minuutin katkoksia kaikissa tv-lähetyksissä. Peittoalueen voi katsoa karttapalvelusta www.digita.fi/karttapalvelu. B-kanavanipussa lähetetään DVB-T2-lähetysteknologialla Nelonen HD –kanavaa sekä maksu-tv-lähetyksiä. Taajuuden muututtua useimmat Antenna Ready HD –vastaanottimet päivittävät pääsääntöisesti uudet taajuudet automaattisesti, mutta jotkin vastaanottimet saattavat edellyttää kanavahaun hyväksymistä tai manuaalista tekemistä laitteessa. B-kanavanipussa lähetettävät kanavat: Nelonen HD, Discovery Channel, MTV, C More First, C More Series, Nick Jr, Investigation Discovery, Animal Planet, C More Hits, DNA Infokanava 2, Viasat History Taajuusmuutos yhteisantennikiinteistöissä ja omakotitaloissa Taajuusmuutoksia tehtäessä antennijärjestelm