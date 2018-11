Yleislääkäripäivät 2018 - Vuoden yleislääkäri 2018 on Ilona Mikkola

Suomen yleislääkärit GPF ry:n vuosittain jaettavan Vuoden yleislääkäri -tunnustuksen saa tänä vuonna lääketieteen tohtori, terveyskeskuslääkäri Ilona Mikkola.

Ilona Mikkola on 40-vuotias rovaniemeläinen yleislääketieteen erikoislääkäri, joka työskentelee puolet työajastaan Rovaniemen terveyskeskuksessa ja toisen puolen Duodecimin Käypä hoito -toimittajana. Terveyskeskustyössään Mikkola on potilaiden, kollegoiden ja koko työyhteisön arvostama lääkäri. Hän on aina valmis auttamaan muita. Mikkola toimii koulutuksen aluekoordinaattorina Lapissa ja terveyskeskuksen koulutuksen vastuulääkärinä huolehtien opiskelijoiden, vastavalmistuneiden ja erikoistuvien koulutuksen toteutumisesta. Samalla Mikkola toimii Rovaniemen terveyskeskuksen laatuvastaavana ja vaikuttaa merkittävästi jatkuvaan laadunkehittämiseen. Hänellä on erinomainen kyky kannustaa kaikkia työyhteisön jäseniä mukaan työn kehittämiseen.

Yleislääkäri-lehden kirjoituspalkintoraadin valinta vuoden 2017 parhaaksi artikkeliksi on helsinkiläisen Tuula Pihkakosken Lääkärin kotikäynti. Palkintoraadin mukaan kotihoidonlääkäri Pihkakosken kokemus ja viisaus on tiivistetty artikkelissa hyväksi paketiksi (Yleislääkäri 2/2017).

Suomen Yleislääkärit ry:n myöntämän tutkimusapurahan saa tänä vuonna kaksi kollegaa, lääketieteen lisensiaatti, terveyskeskuslääkäri Kirsi Nikander Helsingistä, sekä yleislääketieteen erikoislääkäri, terveyskeskuslääkäri Riikka Riihimies Lempäälästä.

Nikanderin tutkimus Kuka hyötyy koululääkärin tarkastuksesta pyrkii selvittämään, millä löytää ne oppilaat ja huoltajat, jotka eniten koululääkärin tarkastuksesta hyötyvät, ja tarvitaanko koko ikäluokkaa koskevia lääkärintarkastuksia yleensä. Nikander työskentelee Helsingin kaupungilla koululääkärinä.

Riihimiehen tutkimuksessa selvitetään Suuntima-palvelun käytettävyyttä ja luotettavuutta diabetesta sairastavilla potilailla perusterveydenhuollossa. Suuntima on verkossa toimiva, kysymyksiin perustuva työväline, jota terveydenhuollon asiakas ja ammattilainen käyttävät yhdessä.

Koulutuspäivien avajaispäivänä keynote-luennon piti professori Marjukka Mäkelä aiheenaan Yleislääkärit laadun tekijöinä. Perjantaiaamun keynote-luennossa professori Markku Timonen Oulun yliopistosta pohtii, altistaako tyypin 2 diabetes depressiolle vai depressio tyypin 2 diabetekselle.

Marina Congress Centeriin Katajanokalle on vuosittaisille Yleislääkäripäiville kokoontunut 800 yleislääkäriä. Päivät ovat laajimmat suomalaiset yleislääkärien yleislääkäreille suunnittelemat täydennyskoulutuspäivät. Ne yhdistävät kollegakuntaa ja luovat suosiollaan uskoa perusterveydenhuollon tulevaisuuteen Suomessa. Kuudesta eri koulutuslinjasta löytyy ajankohtaisia kliinisiä aiheita, terveyspolitiikkaa ja hallintoa. Tänä vuonna aiheet liittyvät mm. rokotuksiin, tupakasta vieroittamiseen, liikuntavammoihin ja soteen. Yksi koulutuslinja on nuorten yleislääkäreiden (Nuoret GP:t -verkosto) suunnittelema.

Tieteelliset esitykset toteutetaan ”One slide, five minutes” -formaattina. Esityksiä pitävät Riikka Riihimies (Suuntima-palvelut), Sirkku Vuorma (Ohjelmistorobotti Marevan-annostelussa), Hannu Vessari (Sairausvakuutuksen muutoksen vaikutukset lääkeostoihin) ja Elina Paloniemi (Tunnetaitojen opetus ja tutkimus Oulun yliopistossa yleislääketieteen perusopetuksessa).

Vuoden kehittäjäyhteisö -palkinto jaetaan päivillä nyt neljättä kertaa. Kisaan osallistui 10 hyvää hanketta. Perjantaina iltapäivällä esitetään parhaimmiksi abstraktin, innovatiivisuuden, tulosten ja monistettavuuden perusteella arvioidut, joista kuulijat valitsevat voittajan. Kaikki abstraktit julkaistaan pdf-muodossa yhdistyksen sivuilla.

KUVAT: