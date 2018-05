Yleisö mukana rakentamassa Saaristo Areenan keskusteluja

Toukokuun lopussa Naantalissa järjestettävällä Saaristo Areenalla keskustellaan saaristosta ja veneilystä kahden päivän ajan. Kyseessä on Suomen ensimmäinen Saaristo Areena ja tapahtuma kerää jo ensimmäisellä järjestämiskerrallaan alan kovimmat asiantuntijat Naantaliin. Saaristo Areena järjestetään Naantalin Kaivohuoneella 26.-27.5.2018.

Olemme positiivisesti yllättyneitä siitä, miten innokkaasti tapahtuma on otettu vastaan. Tilausta tällaiselle saaristoon ja veneilykulttuuriin keskittyvälle yleisölle avoimelle keskustelutapahtumalle on selvästi olemassa, kertoo Areenan tuottamisesta vastaavan Active Expon toimitusjohtaja Tuomas Levanto.

Saaristo Areenan kaksipäiväinen ohjelma on jaettu niin, että lauantaina aiheena on saaristomatkailu ja sunnuntaina keskitytään enemmän veneilyturvallisuuteen. Esiintymislavalle astelevat mm.

liikenneministeri Anne Berner, Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi, Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies ja Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo. Oman näkemyksensä saaristomatkailun edistämisestä ja myymisestä tulee kertomaan kiinteistövälittäjä Jethro Rosted. Sunnuntaina turvallisuuskeskustelussa kuullaan mm. laivaliikenteen ammattilaisten näkemyksiä turvallisesta liikkumisesta vesillä.

-Ohjelma on rakennettu varsin tiiviiksi ja esiintymislavalla tapahtuu käytännössä koko ajan jotakin. Saaristo Areena luo yhdessä samaan aikaan olevien Naantalin Venemessujen kanssa kokonaisuuden, jollaista Suomessa ei ole ennen koettu, Levanto toteaa.

Mahdollisuus seurata YLE Areenasta

Saaristo Areenan tavoitteena on saada myös yleisö osallistumaan keskusteluun. Tätä varten Areenan keskusteluaiheet tullaan avaamaan yleisön kysymyksiä ja kommentteja varten jo etukäteen tapahtuman Facebook-sivuille facebook.com/SaaristoAreena. Areenalla yleisön joukossa kiertää pehmeä mikrofonikuutio, jonka kautta sana on vapaa yleisölle. Saaristo Areenaa on mahdollisuus seurata viikonlopun aikana myös YLE Areenasta ja radiosta.

-Saaristo Areenan keskusteluja ei ole valmiiksi käsikirjoitettu vaan haluamme aidosti antaa yleisölle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mitä Areenalla puhutaan. Olemme saaneet jo nyt paljon ideoita ja toivomuksia Areenan ohjelmasta ja olemme näitä toiveita kuunnelleet kun olemme kutsuneet puhujavieraita, Levanto kertoo.

Tapahtumalavan ohjelman lisäksi Saaristo Areena mahdollistaa keskustelun myös kahden kesken alan asiantuntijoiden kanssa. Omilla näyttelyosastoillaan paikalla on runsas joukko matkailuyrityksiä, kuntien matkailuinfoja, viranomaisia sekä erilaisia hankkeita ja projekteja. Yleisöllä on tapahtumaan vapaa sisäänpääsy.

Saaristo Areena on Varsin Hyvä Leader -ryhmän rahoittama hanke. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Lisätiedot:

Ville Vuorio, tiedottaja, 0400 932 235

Tuomas Levanto, toimitusjohtaja, 0400-385522

Saaristo Areena, Naantalin Kaivohuoneella 26.-27.5.2018 www.saaristoareena.fi , https://www.facebook.com/SaaristoAreena

Naantalin Venemessut Naantalin Vierasvenesatamassa 25.-27.5.2018 www.naantalinvenemessut.fi