Yleisötilaisuus Haapaveden Haapajärven säännöstelyn kehittämisestä 20.4.

Työvoimalle kysyntää vuoden takaista enemmän - kuntakokeilut mukaan työllistämisen tueksi 30.3.2021 08:01:57 EEST | Tiedote

Työttömyys on Pohjois-Pohjanmaalla edelleen korkealla tasolla. Keväällä 2020 alkaneen koronakriisin vaikutukset näkyvät edelleen mm. kokoaikaisesti lomautettujen suurena määränä. Viime kesästä lähtien lomautusten määrä on kuitenkin vähentynyt. Helmikuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla oli 23 800 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut) eli työttömiä oli 4 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 3 300, mikä on noin 1 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyysaste (työttömien työnhakijoiden osuus työvoi-masta) oli Pohjois-Pohjanmaalla 12,7 %, mikä on samaa tasoa kuin maassa keskimäärin (12,4 %). Työttömien työnhakijoiden määrä oli noussut vuoden takaisesta Pyhäntää lukuun ottamatta kaikissa muissa kunnissa. Maa-kunnan kunnista alhaisin työttömyysaste oli Pyhännällä (8,9 %) ja korkein Vaalassa (17,3 %). Oulussa työttömiä työnhakijoita oli 13 800 ja työttömyysaste oli 13,9 %.