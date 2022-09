Yleisötilaisuus Ypäjällä 14.9. klo 17 kahden huonokuntoisen tien muuttamisesta sorateiksi

Korjaustöiden yhteydessä tien vielä pinnoitetut osuudet purettaisiin ja tie muutettaisiin sorateiksi. Tiet ovat vähäliikenteisiä ja sorateiksi muuttaminen olisi kustannustehokkain tapa saada tiet hyvään kuntoon.

Ennen töiden lopullista vahvistamista ELY-keskus haluaa kuulla paikallisten tienkäyttäjien näkemyksiä aiheeseen liittyen. Tilaisuus järjestetään 14.9. klo 17 Ypäjä Golfissa, Jaakkolantie 190, 32100 Ypäjä. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Miksi päällystetty tie muutetaan soratieksi?

Kunnossapitotoimia on jouduttu asettamaan tärkeysjärjestykseen ja sen mukaan ensisijaisesti pidetään kunnossa vilkkaasti liikennöidyt tiet. Niukka rahoitus ei riitä vähäliikenteisillä teillä uudelleen päällystämiseen, vaan tiet pidetään liikennöitävässä kunnossa vaurioiden paikkauksilla.

Päällysteen hoito ei kuitenkaan kannata, jos päällysteessä on paljon reikiä ja vaurioita pitäisi paikata usein. Tällöin tien muuttaminen soratieksi on edullisempi tapa pitää tie ajettavassa kunnossa. Rikkoontuneesta päällysteestä ei saada paikkaamalla hyvää, kun taas soratietä voidaan kunnostaa hoitotoimenpiteillä, kuten esimerkiksi sorastuksilla.

Päällystetty tie rakennetaan soratieksi purkamalla päällyste ja tien pintakerros ja levittämällä tielle uutta mursketta 5–10 cm paksu kerros, mikä tasoitetaan. Jatkossa tietä muokataan soratienä. Päällystetyn tien muuttaminen soratieksi on noin puolet halvempaa kuin tien parantaminen asfaltilla päällystetyksi tieksi, jonka kustannukset ovat 80 000–100 0000 euroa kilometriltä.

Soratien hoito on myös edullisempaa kuin vaurioituneen päällysteen jatkuva paikkaus. Yksittäisiä huonokuntoisia päällystettyjä teitä on muutettu sorateiksi jo aiemminkin. Yleensä teiden kunnosta on saatu hyvää palautetta sen jälkeen, kun ne ovat muutettu soratieksi, sillä hyväkuntoisella soratiellä on huomattavasti parempi ajettavuus kuin pahasti vaurioituneella päällystetyllä tiellä.

Liikennemäärien ohella päätöksessä päällystetyn tien muuttamisesta soratieksi otetaan huomioon myös tien yleinen merkittävyys sekä yhtenäinen tiejakso esimerkiksi koko liittymävälillä.