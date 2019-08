Yli 150 konserttia, arviolta 90 000 kävijää – Pekko Käppi & K:H:H:L ja Jukka Eskola Tallinn Connection päättävät Espan lavan kesäkauden

Espan lavalla on tänä kesänä ollut yli 150 konserttia. Lavalla on kuultu perinteisesti jazzia, etnoa ja sotilasmusiikkia ja sen lisäksi laaja kirjo pop-, rock-, tanssi- ja kuoromusiikkia. Kesäkauden päättää Pekko Käppi & K:H:H:L ja Jukka Eskola Tallinn Connection.

Espan lavan kesäkauden päättäjäisiä vietetään perjantaina 30.8.2019. Lavalle nousevat klo 17 Pekko Käppi & K:H:H:L ja klo 19 Jukka Eskola Tallinn Connection.

Pekko Käppi & K:H:H:L todentaa sikarilaatikkokitaroineen ja jouhikkoineen mystisiä kansantaruja tähän aikaan. Kansanmusiikki, mystiikka ja populaarikulttuuri kohtaavat yhtyeen käsittelyssä persoonallisella tavalla, jossa ilmaisu kieppuu suomalaisen voodoon vainoharhaisessa maailmassa vieden kuulijan keskelle moneen suuntaan roihuavaa nykyhetkeä, venyttäen todellisuutta petollisen ja epäluotettavan ihmismielen loihtimiin maisemiin.

Pekko Käppi, jouhikko, laulu

Nuutti Vapaavuori, basso

Tommi Laine, kitara

Jani Auvinen, rummut

Trumpetisti Jukka Eskola on tämän hetken arvostetuimpia jazzmuusikoita. Modernin klubijazzin taitajana Eskola on soittanut lukuisten koti- ja ulkomaisten artistien kanssa sekä useissa kokoonpanoissa, joista tunnetuimpana kansainvälisestikin mittavaa suosiota saavuttanut The Five Corners Quintet.

Sony Jazzpalkinnon vuonna 2006 voittanut ja Pori Jazzin vuoden taiteilijaksi 2007 valittu trumpetisti on myös julkaissut kolme soololevyä. Espalla Jukka Eskola esiintyy Tallinn Connection –kokoonpanon kanssa, jossa hänen lisäkseen soittavat rumpali Aleksi Heinola sekä Viron ykkösjazzartistit Holger Marjamaa (piano) ja Heikko Remmel (basso).

Vapaa pääsy