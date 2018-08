Yli 150 myymälän Itiksen automaatiojärjestelmät uudistetaan

Kauppakeskus Itiksen rakennusautomaatiojärjestelmät ajanmukaistetaan Assemblinin toimesta.

Vuonna 1984 avattu kauppakeskus Itis sijaitsee Itä-Helsingin sydämessä Kehä I:n ja Itäväylän risteyksessä. Kauppakeskus tarjoaa käyttäjilleen ainutlaatuisen tunnelman ja koko keskuksessa on yli 150 myymälää ja lukuisia kahviloita ja ravintoloita. Nyt kohennuksen saavat Itiksen rakennusautomaatiojärjestelmät.

Automaatiojärjestelmien uusimisella pystytään saavuttamaan merkittäviä energiasäästöjä sekä tilojen järjestelmien helpompaa käytettävyyttä. Itiksen vanhat järjestelmät olivat tulleet käyttöikänsä päähän, jonka vuoksi kohdetta lähdettiin saneeraamaan.

- Itiksen urakassa pääsemme tekemään ikonisen Itiksen järjestelmistä ajanmukaistettuja ja toimintavarmempia. Uusimisen yhteydessä teemme myös muutamia tilamuutoksia, toteaa Assemblinin liiketoimintajohtaja Kari Kumpulainen.

Automaatiojärjestelmät ja kohteen saneeraus valmistuu parin vuoden sisällä ja kohteen tilaajana toimii Wereldhave Finland Oy.

Assemblin on mukana myös Itikseen rakennettavassa elokuvateatterikompleksissa. Finnkino avaa 9-salisen teatterin Itäkeskuksen Itis-kauppakeskukseen Helsinkiin vuoden 2018 lopulla. Assemblin toteuttaa kohteen rau-järjestelmät. Automaatioyksikön liiketoimintajohtaja Kari Kumpulainen kertoo, että elokuvateatterien olosuhteet ovat erittäin vaihtelevia; yhden päivän aikana yhdessä salissa on useita näytöksiä ja ihmismassamäärät vaihtelevat näytöksien välillä. Muun muassa oikeanlaisella valaistuksella ja toimivalla ilmanvaihdolla on pystyttävä tekemään teatterielämyksestä onnistunut katselijalle ja tässä automaatiojärjestelmät näyttelevät suurta osaa. Elokuvateatterin pääurakoitsijana toimii Skanska Talonrakennus Oy.