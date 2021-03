Yli 20 000 haki Oulun yliopistoon yhteishaussa

Mikroyritysten osaamista vahvistetaan. Valtakunnallinen tutkimus- ja koulutustehtävä Oulun yliopistolle 18.3.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt mikroyrittäjyyden valtakunnallisen tutkimus- ja koulutustehtävän Oulun yliopistolle kaudelle 2021-2024. Tehtävästä ja siihen osoitetusta valtakunnallisesta rahoituksesta päätettiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen tavoitteena on parantaa suomalaisten mikroyritysten toimintaedellytyksiä, osaamista ja kasvua. Lisäksi kehitetään vientiä, joka on suomalaisissa mikroyrityksissä selvästi vähäisempää moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Tavoitteena on myös uusien yritysten perustamisaktiivisuuden lisääminen. Valtakunnallisen tehtävän toteuttamisesta Oulun yliopistossa vastaa Kerttu Saalasti Instituutti. Ohjelmajohtajaksi on nimitetty Marko Matalamäki.