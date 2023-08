Yli 200 liikuntakurssia ja muita liikuttavia tapahtumia ikäihmisille

Liikuntakursseille ilmoittautuminen alkaa porrastetusti maanantaina 14.8.2023, ja kurssit käynnistyvät syyskuun alussa. Tarjolla on muun muassa vesijumppia, ryhmäliikuntaa ja kuntosalikursseja. Palvelut ovat edullisia ja yli 64-vuotiaatkin saavat työikäistenkin kurssitoiminnan tuotteista ja palveluista 50 %:n alennuksen.

Senioreille on tarjolla yli 200 ohjattua kurssia, jotka on suunniteltu eritasoisille liikkujille. Tarkemmat kuvaukset ja ilmoittautumisohjeet löytyvät syksyn liikunta- ja kulttuuripalveluja esittelevästä esitteestä.

Musiikin ja teatterin ystäville järjestetään paljon ohjelmaa Helsingin kulttuurikeskuksissa. Esityksiä on tarjolla myös päiväsaikaan ja etänä. Iäkkäille suunnatut liikunta- ja kulttuuripalvelut on koottu painettuun esitteeseen, jota on jaossa laajasti eri puolilla Helsinkiä.

“Toivomme, että ikäihmiset löytävät itselleen mielekästä tekemistä ja seuraa monipuolisten palveluidemme parista. Tarjoamme runsaasti maksutonta ja edullista toimintaa, josta jokainen seniori voi löytää itselleen sopivan tavan liikkua ja liikuttua. Jos lähteminen on vaikeaa, tarjoamme siihen apua muun muassa Liikuntaluurin ja Kulttuurikaveri-toiminnan kautta. Vuorovaikutteista ohjelmaa voi seurata etänä esimerkiksi Lämpiö-alustalla, jotta kaikilla olisi mahdollisuus kulttuuriin ja yhteisiin kokemuksiin”, kertoo kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä - ja markkinointipäällikkö Essi Eranka.

Ikäihmisille suunnattu esite on jaossa seuraavissa paikoissa 10.8.2023 alkaen