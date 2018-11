Yli 50 näytteilleasettajaa hyvällä asialla – vapaaehtoiset messujen pääsylippumaksut Saaristomeren hyväksi

Jaa

Venexpossa Turun Messukeskuksessa tehdään tuttuun tapaan laadukkaita venehankintoja tulevaan kesään. Tapahtumassa on 54 näytteilleasettajaa. Turun Messukeskus esittelee kahdessa hallissa uusia veneitä sekä yhdessä hallissa laadukkaita vaihtoveneitä 8.-11.11. Messukeskuksessa on esillä noin 80 venettä. Esillä on myös venetarvikkeita, laitureita ja mm. veneenrakennuskoulutuksen esittelyä. Lapsille on tarjolla mm. solmukoulu ja Tiikeri-pomppulinna.

Turun Messukeskus tarjoaa yli 50 näytteilleasettajalle paikan esitellä tuotteitaan saman katon alla. Tapahtuma on kävijöille pääsymaksuton.

Tapahtuman vapaaehtoiset lipputulot kehotetaan lahjoittamaan Saaristomeren hyväksi. Lahjoituksia voi tehdä etukäteen tekstiviestitse tai paikan päällä lippaisiin.



"Lahjoitukset Saaristomeren Suojelurahasto kohdentaa meneillä olevalle Ravinnekiertoa Saaristomeren matkailukohteissa (SaaRa) -hankkeelle", kertoo Saaristomeren Suojelurahaston toiminnanjohtaja Tove Holm. Moottoriveneisiin painottunut tapahtuma tuo yleisön nähtäväksi myös muutamia klassikkoveneitä tai muutoin mielenkiintoisia veneitä, kuten Spectrecat 32:n vuodelta 2012. Vene oli Hanko Poker Runin nopein vene 2018. Esillä Linnunpää ja Kike Puuveneharrastaja Jani Vahto on koonnut messuille mielenkiintoisen kokonaisuuden vanhoista klassikkoveneistä pitäville.



Esille tulee mm. vuonna 1960 rakennettu kilpavene Kike, joka on rakennettu vuonna 1960 Heinlahden Veneveistämöllä. Kike osallistui tänä kesänä Aurajoen Wauhtiajoihin ensimmäistä kertaa ja oli yksi tapahtuman vauhdikkaimmista veneistä 46 solmun nopeudellaan. Ensi kesänä Kikellä aiotaan ajaa myös puuveneiden Helsinki–Tallinna nopeusennätys. Messuyleisöllä on mahdollisuus nähdä myös salonkivenemallinen moottorivene nimeltään Linnunpää. Vene rakennettiin Turussa vuonna 1936. Linnunpää palveli aina vuoteen 1971 asti, jonka jälkeen se laitettiin latoon säilöön. Tänä kesänä - lähes 50 vuotta myöhemmin - vene "löydettiin" ladosta. Nyt Linnunpää laitetaan kuntoon ja ensi kesäksi veteen. Salonkivene Boniton kunnostushanketta esitellään osastolla veneeseen tulevan jollan muodossa. 1920-luvun salonkiveneissä oli tyypillisesti salongin päällä rantautumista ja pelastautumista varten jolla. Bonitossa jolla on nähty viimeksi 40-luvulla.

Lisäksi esillä Ockelbo-tuulilasivene 1960-luvulta. Koko perheelle ohjelmaa Tarjolla on koepurjehdusta radio-ohjattavilla veneillä. A-hallissa sijaitsevalla altaalla voivat kaiken halukkaat ottaa mittaa toisistaan. Pienemmillä merikarhuilla on mahdollisuus kokeilla myös jollapurjehdusta. Sunnuntaiaamuna altaalla järjestetään Turun seudun pursiseurojen väliset joukkuepurjehduskisat. Venexpo on maksuton messutapahtuma Turun Messukeskuksessa 8.-11.11.



Mukana on useita eri venemerkkejä, useilta eri näytteilleasettajalta – saman katon alla! To 8.11. ja pe 9.11. kello 13-19

La 10.11. ja su 11.11. kello 10-18

#venexpo #turunmessukeskus



Esillä olevat veneet:

http://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/venexpo/veneet/ Tiedote ja kuvat:

http://www.turunmessukeskus.fi/yli-50-naytteilleasettajaa-hyvalla-asialla-vapaaehtoiset-messujen-paasylippumaksut-saaristomeren-hyvaksi/

Yhteyshenkilöt

Kuvat Turun Messukeskus tarjoaa yli 50 näytteilleasettajalle paikan esitellä tuotteitaan saman katon alla. Tapahtuma on kävijöille pääsymaksuton. Lataa Ladosta löydetty salonkivene pääsee vesille ensi kesänä. Lataa Venexpo esittelee muutamia upeita klassikkoveneitä. Mukana mm. 1960 rakennettu kilpavene Kike. Puuveneharrastaja Jani Vahto on koonnut näyttelyn klassikko-osuuden. Kuva: Kimmo Kiviniemi. Lataa

Linkit