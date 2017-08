Yli 50 työpaikkaa kehitti työkaluja uudistumiseen

16.8.2017 08:11 | Sitra

Tulevaisuuden työpaikka -projekti kokosi yli 50 erilaista työpaikkaa yhteen kehittämään keinoja työpaikkojen uudistumiseen ja muuttuvan työelämän tarpeisiin. Perusajatus projektissa oli, että työpaikat uudistuvat vain ihmisten avulla. Työpaikkojen luomat työkalut on nyt julkaistu kaikkien työyhteisöjen käyttöön.

Työurat ja työn tekemisen tavat ovat murroksessa. Nopea muutos vaikuttaa myös siihen, kokevatko ihmiset osaamisensa vastaavan muuttuvan työelämän vaatimuksia tai kykenevätkö työpaikat tarjoamaan osaamisen uudistamiselle puitteet.



Koko kuluneen kevään jatkunut Sitran, Ilmarisen ja HENRY ry:n yhteisprojekti Tulevaisuuden työpaikka on huipentunut 50 uudistumistyökalun julkistamiseen. Erilaisten työpaikkojen itse kehittämät työkalut tarjoavat ratkaisuja muuttuvan työelämän tarpeisiin, kuten luottamuksen rakentamiseen, läpinäkyvyyden lisäämiseen, sparraamiseen ja paremman yhteistyön tekemiseen.



”Työelämäpuhe keskittyy usein rakenteisiin ja niiden ongelmiin. Tulevaisuuden työpaikka -projekti on ollut onnistunut esimerkki siitä, miten työelämää voi ja pitää kehittää myös käytännön arjessa yhdessä työntekijöiden kanssa”, sanoo Timo Lindholm, Sitran Uusi työelämä ja kestävä talous -teeman johtaja.



Mukana olleet työpaikat ovat kaikki osallistuneet 3 - 5 henkilön voimin päivän mittaiseen Boot Camp -työpajaan, joita järjestettiin yhteensä kymmenen ympäri Suomen. Boot Camp -päivän aikana kukin työpaikka pureutui omaan ennalta määrittelemäänsä uudistumiskysymykseen ja kehitti konkreettisen työkalun oman haasteensa ratkaisemiseksi. Työkalua päästiin heti kokeilemaan omalla työpaikalla.



Parasta monelle työpajaan osallistuneelle tiimille oli sparrausapu muilta osallistujilta sekä uusi yhteisö, joka syntyi projektin tuloksena. Vaikka kukin työpaikka rakensi oman työkalunsa itse, muiden innostus ja apu olivat olennainen osa prosessia.



”Harvalla työpaikalla painitaan sellaisten haasteiden kanssa, että niistä ei olisi muissa työyhteisöissä kokemusta. Yhdessä tekeminen ja kehittäminen ovat olleet tämän projektin ydinasioita, sillä uudistuminen työpaikoilla tapahtuu vain ihmisten avulla”, kertoo toiminnanjohtaja Marita Salo HENRY ry:stä.



Tärkeää oli, että mukaan lähteneet työpaikat olivat erilaisia niin koon, omistuspohjan, sijainnin kuin toimialansa puolesta. Kaiken kaikkiaan mukaan haki yli 100 työpaikkaa. Tulevaisuuden työpaikka -projektista syntyikin kattava kokoelma erilaisia työkaluja ja ratkaisuja ja niiden kokeileminen on aloitettu jo monella työpaikalla.

Työelämää ei voi kehittää ilman työpaikkojen panosta

”Työelämän muutos on täyttä totta jo tänä päivänä. On selvää, että suurin osa meistä ei tule työskentelemään koko työuraansa samoissa tehtävissä tai samoilla työvälineillä. Tämä edellyttää työntekijöiltä ja yrityksiltä jatkuvaa valmiutta muutokseen ja osaamisen kehittämiseen", sanoo johtaja Jaakko Kiander Ilmarisesta.



Kaikkia Tulevaisuuden työpaikka -projektiin mukaan lähteneitä työpaikkoja on puhutellut halu kehittää parempaa työelämää. Siksi projektin aikana kehitetyt työkalut on nyt julkaistu kaikkien hyödynnettäväksi. Työkalut on jaoteltu viiteen kategoriaan: 1) sparraus, 2) luottamus, 3) kokeilukulttuuri, 4) avoimuus ja 5) yhdessä tekeminen.



”Työntekijän valvomisesta ja ohjaamisesta on siirryttävä luottamuksen rakentamiseen, mahdollistamiseen ja valmentamiseen. Hankkeessa kehitetyt käytännönläheiset työkalut ovat konkreettisia apuvälineitä tähän uudistumiseen. Niillä on iso merkitys sekä työn tuottavuudelle että yksilön työhyvinvoinnille”, Kiander kertoo.



”Haluamme innostaa kaikkia työpaikkoja tutustumaan työkaluihin ja poimimaan itselle sopivimmat ja parhaimmat ideat. Mottomme on laittaa nyt tämä yhdessä kehitetty hyvä jakoon sekä kannustaa työpaikkoja uudistumaan yhteisen tekemisen kautta”, sanoo HENRY ry:n Salo.



Perheyritysten liitto jatkaa Tulevaisuuden työpaikka -projektia yhdessä HENRY ry:n kanssa.



”Perheyrityksillä on monia hienoja käytäntöjä työelämän parantamisessa ja olemme innoissamme, että voimme jatkaa tätä hanketta. Olemme mielellämme edistämässä hyvien työkalujen käyttöönottoa laajemminkin”, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen sanoo.



Perheyritysten merkitys työllisyydelle Suomessa on suuri, sillä lähes puolet yritysten työntekijöistä työskentelee perheyrityksessä. Suomessa työllistävistä yrityksistä peräti 70 prosenttia on perheyrityksiä.



Työkalut löytyvät osoitteesta www.tulevaisuudentyöpaikka.fi



Ilmarinen jatkaa hanketta varten rakennetun Futurescore-testin kehittämistä osana Parempaa Työelämää -palveluita yhdessä hankkeen verkoston kanssa. Testi mittaa yksilön ja työpaikan valmiutta muutokseen ja uuden oppimiseen.