Yli puolella ravikilpailujen hevosista löytyi suuvaurioita viranomaisten valvonnassa - varustevalinnat ja eläimen käsittely keskeisiä ehkäisyssä ja hoidossa

Valvontakäynnit kohdistuivat Ypäjällä järjestettyyn kenttäratsastuskilpailuun ja Kouvolassa ja Espoossa järjestettyihin ravikilpailuihin. Käynneillä tarkastettiin satunnaisotannalla kilpailuun osallistuneiden hevosten suun terveydentilaa erityisesti kuolainten vaikutusalueelta kilpailutapahtuman jälkeen. Ravikilpailujen järjestäjille lähetettiin etukäteen samalla viikolla tieto valvonnan järjestämisestä. Käynnit olivat osa hevosten hyvinvoinnin alueellista valvontaprojektia, jonka tarkoitus on edistää hevosten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Kenttäratsastuskilpailun jälkeen tarkastettiin kaikkiaan 10 hevosta, joista puolella esiintyi suuvaurioita kuolainten vaikutusalueella. Näistä lieviä oli kahdella hevosella ja kohtalaisia kolmella hevosella.

Ravikilpailuissa tarkastettiin yhteensä 72 hevosta, joista suomenhevosia oli 27 yksilöä ja lämminverisiä 45 yksilöä. Kahta hevosta ei saatu tarkastettua. Näistä toisella oli suupielessään ulospäin havaittavaa verenvuotoa.

Ravihevosista 58 %:lla esiintyi suuvaurioita kuolainten vaikutusalueella (42 kpl). Vaurioista kohtalaisia tai vakavia oli 57 % (24 kpl). Rotukohtaisesti tuloksissa oli hajontaa: lämminveristen hevosten suuvaurioista 46 % ja suomenhevosten suuvaurioista 75 % oli kohtalaisia tai vakavia.

Suuvaurioita havaittiin kaikkien kuolainmallien käytön jälkeen. Tietyt kuolainmallit näyttävät kuitenkin aiheuttavan herkemmin vakavampia vaurioita.

”Kohtalaiset ja vakava-asteiset suuvauriot aiheuttavat epäilemättä kipua hevoselle”, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäri Tanja Häkkinen. ”Erityisen tärkeää olisi antaa vaurioille riittävästi aikaa parantua ilman kuolainten käyttöä tai ohjaspainetta. Hevoselle ei saisi aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä treenaamalla tai kilpailemalla suuvaurioista piittaamatta.”

Vaurioista vakava-asteisiksi tulkittiin 7 %. Näiden hevosten osalta eläinsuojeluviranomainen on antanut hevosten haltijoille eläinsuojelulain mukaisia kieltoja ja määräyksiä tai on harkitsemassa niiden antamista. Näiden hevosten terveydentilaa seurataan myös jatkovalvonnalla.

Viranomaisvalvonnan tavoitteena myös omavalvonnan, neuvonnan ja yhteistyön vahvistaminen

Eläinlääkärit keskustelivat havainnoista tarkastuksen aikana hevosten hoitoon osallistuneiden kanssa ja rohkaisivat heitä hevosten suun tarkastukseen säännöllisesti osana normaalia hoitoa.

”Hevosen suun tarkastaminen ei ole vaikeaa”, Tanja Häkkinen kertoo. ”Valvonnassa otantaan osuneiden hevosten havaitut vauriot eivät näkyneet ulospäin eli tarkastamatta suuta. Erityisesti sisäposkien vaurioita ja hammasloman limakalvopoimun alle piiloutuvia vaurioita ei näe vain vilkaisemalla suuhun.”

Suhtautuminen valvontakäynteihin oli pääosin myönteistä ja synnytti hyvää keskustelua hevosten kohtelusta, hoidosta ja varusteiden käytöstä. Yleinen tietoisuus ja kiinnostus suuvaurioiden ehkäisyä kohtaan onkin ollut kasvussa alan toimijoiden keskuudessa, ja tietoisuutta haluttiin entisestään lisätä myös nyt tehdyillä tarkastuskäynneillä.

”Kaikille tarkastuksiin osallistuneille eläinlääkäreille syntyi se käsitys, että hevosten kanssa toimivilla ihmisillä on pääosin hyvä tietämys siitä, että suuvaurioita voi esiintyä, ja useimmat haluavat myös välttää vaurioiden syntyä”, kertoo Tanja Häkkinen. ”On tärkeää edelleen lisätä ymmärrystä suuvaurioiden ehkäisystä sekä valvonnan keinoin tarvittaessa puuttua eläinten hyvinvoinnista piittaamattoman vähemmistön toimintaan.”

Monen hevosen kanssa oli tehty konkreettisia muutoksia mm. varustevalinnoissa ja käsittelyssä, joilla on pyritty ennaltaehkäisemään aikaisemmin esiintyneiden vaurioiden uusimista. Useamman tällaisen otantaan osuneen hevosen suussa ei nyt havaittu vaurioita tai ne olivat lieviä.

Viranomaisten ohjaus ja neuvonta osaltaan kannustavat hevosten kanssa toimivia oma-aloitteiseen hyvinvoinnin edistämiseen, mutta eläinsuojeluviranomaiset tekevät myös jatkossa valvontaa, jolla puututaan epäkohtiin. Valvontaa tulisi jatkaa riskiperusteisesti, eli se keskittyisi hevosiin, joilla esiintyy todennäköisimmin vakavia suuvaurioita. Vakavissa tapauksissa seuranta eli jatkovalvonta on oleellista, jotta voidaan varmistua eläinten voinnin paranemisesta.

Aluehallintovirasto on yksi eläinsuojeluviranomaisista. Sen tehtävä on ohjata kuntien eläinsuojeluvalvontaa ja osallistua eläinsuojelulain mukaiseen valvontaan. Eläinsuojeluviranomaisilla on lakisääteinen oikeus tehdä valvontakäyntejä eläinkilpailuihin, kuten ravi- ja ratsastuskilpailuihin, ilman epäilyä eläinsuojelurikkomuksista.

Lisätietoja:

Tanja Häkkinen, läänineläinlääkäri, p. 0295 016 464 (yhteydenotot ensisijaisesti tekstiviestinä)

etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto