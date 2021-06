Yli puolet alkoholijuomia netistä tilanneista suomalaisista jättänyt verot maksamatta

Jaa

Korona opetti suomalaiset ostamaan alkoholia netin kautta. Verojen maksu jää kuitenkin liian monelta hoitamatta. Panimoliitto vaatii sääntelyn selventämistä ja tasapuolista verokohtelua kaikille toimijoille. Kotimaisille yrityksille alkoholin nettimyynti ei ole edes sallittua.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton Taloustutkimuksella teettämän selvityksen mukaan korona-aika on vaikuttanut merkittävästi suomalaisten alkoholijuomien etäostoon. Noin 13 prosenttia vastaajista on tilannut kuluneen vuoden aikana alkoholijuomia netin välityksellä. Juomakategorioittain eniten netin kautta on tilattu viiniä, olutta ja väkeviä juomia. Puolet netistä juomia tilanneista ei ollut huolehtinut tilattujen juomien verojen maksusta.

”Nettikauppa on kuumentunut korona-aikana ja sama on ollut huomattavissa myös alkoholijuomien osalta. Toisaalta suomalaiset eivät tiedä onko alkoholin tilaaminen netistä edes laillista. Myös verotukseen liittyvät asiat askarruttavat ihmisiä. Kuten tutkimuksesta ilmenee, on moni jättänyt verot maksamatta tietämättömyyden tai informaation puutteen takia. Suomen etämyyntilainsäädäntö kaipaakin pikaista selvennystä valtiontasolla”, vaatii Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.

Mitä tulee alkoholijuomien ostopaikkaan, korona vahvisti päivittäistavarakaupan kärkipaikkaa entisestään. Ruokaravintoloiden ja baarien myynti romahti puolestaan odotetusti ravintola- ja tapahtumarajoitusten myötä. Vain noin 8 prosenttia vastaajista osti juomansa anniskeluravintolasta viime vuonna, verrattuna edellisvuoden 26 prosenttiin. Ruokaravintoloista juomansa osti niin ikään 8 prosenttia vastaajista, kun edellisvuonna lukema oli noin 20 prosenttia.

Ravintoloihin ja baareihin kohdistuneet kohtuuttomat rajoitukset uhkaavat myös suomalaista panimoalaa. Ovella kolkuttava kesäkausi on suomalaisten panimoiden tärkein sesonki, sillä noin kolmannes kotimaan panimotuotteista myydään kesällä. Merkittävä osuus suomalaisten yritysten juomista myydäänkin ruoka- ja anniskeluravintoloissa, sekä erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Alkoholin kulutus jatkaa laskuaan

Tutkimuksen mukaan korona-aika vähensi suomalaisten alkoholijuomien kulutusta. Noin yksi neljäsosa kyselyyn vastanneista totesi koronan vaikuttaneen alkoholijuomien kulutukseen vähentävästi. Vain 6 prosenttia arvioi alkoholin käytön lisääntyneen viimeisen vuoden aikana. Eniten alkoholin käyttö on vähentynyt 25–34-vuotiaiden keskuudessa.

Yleinen alkoholin kulutus on niin ikään edelleen laskussa. Noin viidennes kyselyyn vastanneista käyttää alkoholia harvemmin kuin noin kerran kuussa. Ikäryhmiä tarkasteltaessa nuorin ikäryhmä (18–24-vuotiaat) käyttää alkoholia selvästi vähiten. Reilu neljännes kyseisestä ikäryhmästä ei käytä alkoholia ollenkaan.

Oluen valintaperusteissa puolestaan alkoholittomuus on noussut suhteellisesti eniten 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä. Edellisvuoteen verrattuna aiempaa useampi ostaa alkoholittomien oluiden lisäksi myös mietoja oluita.

”Pitkän aikavälin tilastot osoittavat alkoholittoman oluen suosion kasvua ja tämä tuore tutkimus vain korostaa trendin aiempia suuntaviivoja. Terveellisemmät vaihtoehdot, sekä kulttuurinen muutos alkoholin kulutuksessa korostuvat etenkin nuoremmissa ikäryhmissä, mikä on erittäin positiivista. Nuorissa on tulevaisuus”, toteaa Loikkanen.