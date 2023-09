Yli vuosikymmenen toiminnassa ollut esiintyjärekisteri huutokaupataan

Varsinaissuomalainen Voodoo People Oy on ilmoittanut myyvänsä suositun VoodooLive.fi -esiintyjärekisterinsä. Verkkopalvelu, joka on toiminut yli vuosikymmenen, yhdistää tilaisuuksien järjestäjät ja erilaiset musiikkiesiintyjät – yhtyeet, trubaduurit, dj:t ja muut.

Yli vuosikymmen kulttuurihistoriaa

Vuonna 2011 perustettu VoodooLive.fi on tarjonnut käyttäjilleen vaivattoman mahdollisuuden selata esiintyjiä tyylilajin, alueen ja avainsanojen mukaan. Tämä on ollut käytännöllinen apuväline tapahtumajärjestäjille, jotka etsivät sopivaa esiintyjää erilaisiin tilaisuuksiinsa. Koko palvelu on pyörinyt täysin automaattisesti vuodesta 2021 lähtien, ja kaikki sen liikenne on ollut orgaanista, ilman mainostamista.

"Palvelu asetettiin huutokaupattavaksi, koska sen jatkokehittäminen ei sovi Voodoo People Oy:n portfolioon," kertoo Mike Van Dola.

Kyseessä ei ole pelkkä rekisteri. Sen koodi on rakennettu uudelleenkäytettäväksi, mikä tekee palvelun muokkaamisesta ja päivittämisestä vaivatonta. Järjestelmä on myös integroitu PayPal-maksujärjestelmään ja tarjoaa esiintyjille erilaisia jäsentasoja sekä mahdollisuuden ostaa Hype-pisteitä, jotka nostavat profiilin sijoitusta.

Pakettiin sisältyy kaikki tarvittava

Palvelu on listattu Huutokaupat.com -myyntialustalle perjantaiaamuna 8.9.2023. Sen ALViton lähtöhinta on 5000 euroa ja huutoajan loppuessa korkeimman tarjouksen tehnyt kuittaa mukaansa koko potin. Huutoaika on kaksi viikkoa.

Ostaja saa paitsi VoodooLive.fi -verkkotunnuksen, myös kaksi muuta domainia: voodoolive.net ja voodoolive.org. Kauppaan sisältyy kaikki nykyinen ohjelmakoodi, tietokantadata, grafiikat, ulkoasu ja kattava opastus.

Voodoo People Oy tarjoaa teknistä tukea kaupan jälkeen, varmistaakseen saumattoman siirtymisen uudelle omistajalle. Ainoa poikkeus on yrityksen brändiä kantava logo, joka ei siirry kaupan mukana.

Uudelle omistajalle mahdollisuuksia

Vaikka palvelu on ollut toiminnassa jo yli vuosikymmenen, sen potentiaali on edelleen suuri.

”Pienellä jatkokehityksellä ja innovaatiolla palvelu voi nousta jälleen suureen suosioon, ja erityisesti sen täysin automaattinen toimintatapa tekee tästä erittäin houkuttelevan sijoituksen,” Mike Van Dola kommentoi.

Palvelun myynti tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden ottaa haltuun palanen Suomen musiikkiesityskulttuurin historiaa ja vaikuttaa sen tulevaisuuteen.

”Moni toimija on etsinyt keinoja yhdistää artistit ja yleisö uusilla tavoilla, mutta VoodooLive.fi on jo vuosia tarjonnut siihen tehokkaan ja käyttäjäystävällisen alustan,” Van Dola tähdentää.

Uuden omistajan ei tarvitse olla teknologia-asiantuntija, jotta hän voisi hyödyntää palvelua täysipainoisesti. Verkkopalvelun taustalla on selkeä ja joustava koodirakenne. Arkaluontoiset tiedot on suojattu, ja ohjelmakoodi on ylläpitoystävällistä. Järjestelmä on rakennettu kestämään aikaa, ja se on valmis sopeutumaan tulevaisuuden muutoksiin ja mahdollisuuksiin.

Merkittävä sijoitus tulevaisuuteen

VoodooLive.fi:n myynti on merkittävä mahdollisuus sijoittajille, jotka näkevät potentiaalin digitaalisissa palveluissa ja haluavat olla osa Suomen kukoistavaa musiikki- ja tapahtumakulttuuria. Palvelu tarjoaa vankan pohjan, josta voi rakentaa entistä monipuolisempia ja innovatiivisempia ratkaisuja.

”Jää nähtäväksi, kuka tarttuu tilaisuuteen ja mihin suuntaan VoodooLive.fi tulevaisuudessa kehittyy. Yhteen asiaan kuitenkin luotan: palvelulla on edessään valoisa ja äänekäs tulevaisuus,” Mike Van Dola visioi.

Huutokauppa päättyy perjantaina 22.9.2023 klo 19.40, tai 3 min viimeisen tarjouksen jälkeen.

