Yliopistojen ja kaupunkien yhteistyö tiivistyy

Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen kaupunkitutkimusyhteistyöstä ja postdoc-tutkijan tehtävien rahoittamisesta Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa.

Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien tavoitteena on yliopistojen ja kaupunkien välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvistaminen. Vuonna 2018 Helsingin yliopiston alaisuudessa aloittaa toimintansa uusi yliopiston tiedekuntia yhdistävä monitieteellinen Kaupunkitutkimusinstituutti, joka toimii yhteistyössä Aalto-yliopiston monitieteisen Living+ -yhteistyöalustan kanssa ja jota kaupungit tulevat rahoittamaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Niittykallion asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimukset ja esisopimukset Niittykummussa. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uusi tiivis asuinrakentaminen Niittykummun metroaseman välittömään läheisyyteen. Uudet kerrostalot keskittyvät Niittykallion itä-, etelä- ja länsireunoille. Alueen nykyiset toimistorakennukset sekä valtaosa pientaloista puretaan. Alkuperäiset kerros- ja rivitalot suojellaan. Erityistä huomiota kiinnitetään liito-oravan ydinalueiden ja kulkureittien säilyttämiseen kaupunkirakenteen tiivistyessä. Rakentamisen tehostaminen mahdollistaa osaltaan metroaseman ja alueen kunnallistekniikan rahoittamisen maanmyynti- ja maankäyttötuloilla. Kaavamuutosalueella on yksityistä ja Espoon kaupungin maata.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle Espoon kotouttamisohjelman 2018-2021 hyväksymistä. Maahanmuuton myötä nopeasti muuttuva väestö luo kaupungin palvelutuotannolle ja kehitykselle sekä uudenlaisia mahdollisuuksia että haasteita, joihin on tärkeää tarttua, jotta Espoo säilyttäisi asemansa Euroopan kestävimpänä kaupunkina. Vuoden 2017 alussa 15,2 prosenttia espoolaisista, eli 41 652 henkilöä puhui äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Vieraskielisten kaupunkilaisten määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden 2010 jälkeen. Kaupunkilaiset puhuvat äidinkielenään 122 eri kieltä. Viime valtuustokaudella vieraskielisten espoolaisten määrä on kasvanut vuosittain yli 3 000 hengellä ja vastannut 70 prosenttia kaupungin väestönkasvusta. Heidän osuutensa kaupunkilaisista kasvaa noin prosenttiyksikön vuodessa. Vieraskielisten osuuden Espoon työikäisestä väestöstä ennustetaan nousevan 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Kaupunginhallitus päätti purkaa Jorvin sairaala-alueen kiinteistön yhteisomistuksen HUS-kuntayhtymän kanssa. Espoon kaupunki on ollut osaomistajana Jorvin sairaala-alueen kiinteistössä vuodesta 1993 alkaen. Sopimuksen lähtökohtana ovat molempien osapuolten käyttötarpeet kiinteistöllä. Espoon kaupungin toiminnot keskittyvät Espoon sairaalan alueelle, minkä lisäksi kaupunki harjoittaa koulutoimintaa Keinumäen koulun tiloissa.

Pöydälle jätettiin Espoo-tarinaa toteuttavien strategisten ICT-linjausten hyväksyminen sekä palvelujen järjestämiseen liittyvien hankintojen strategisten linjausten hyväksyminen.