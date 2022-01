Yliopistolähtöiselle yritykselle miljoonarahoitus Euroopan innovaationeuvostolta – BiopSense kehittää uusia keinoja parantaa syöpähoitojen laatua

Rahoituksella tuetaan lääketieteellisen teknologian siirtämistä laboratoriosta toimivaksi sovellukseksi ja liiketoimintamallin kehittämistä innovaation kaupallistamista varten.

BiopSense kehittää ratkaisuja syövän seurantaan nestebiopsian eli esimerkiksi verinäytteiden avulla.

- Kun käytettävissä olevien lääkkeiden valikoima kasvaa, tiheämpi seuranta auttaa syöpälääkäreitä reagoimaan nopeammin, jos hoitovaste ei ole tyydyttävä tai potilaalle on kehittynyt lääkeresistenssi. Tiheän seurannan avulla potilas saa oikean hoidon nopeammin, BiopSensen tieteellinen neuvonantaja, professori Marja Tiirola kertoo.

-Saatavilla on uusia erinomaisia syöpälääkkeitä, mutta ne ovat usein hyvin kalliita, ja niiden teho voi vaihdella yksilökohtaisesti. Siksi on tärkeää saada oikea lääkitys oikealle potilaalle mahdollisimman pian, jatkaa BiopSensen lääketieteellinen johtaja, Docrateen ylilääkäri Juha Kononen.

- BiopSensessä kehitettävän teknologian avulla nestebiopsia voi muodostua tehokkaaksi tavaksi parantaa syöpähoitojen laatua pienemmin kustannuksin, Tiirola kuvailee.

BiopSense kehittää täysin automatisoitua näytteen käsittelypatruunaa verinäytteiden biomarkkerien (DNA, RNA, solut, proteiinit) puhdistamiseen ja siirtoon. Tämä mahdollistaa näytteiden säännöllisen keräämisen ja analysoinnin aiempaa useammin riippumatta sairaalan tai terveyskeskuksen laboratoriotyövoimasta. Teknologia avaa myös mahdollisuuksia nestebiopsiaan liittyvän palveluliiketoiminnan laajentamiseen kansainvälisesti.

Perustutkimuksesta patentteja ja yritystoimintaa

Marja Tiirolan tutkimus on hyvä esimerkki siitä, miten perustutkimus voi tuottaa käytännön sovelluksia. Tiirolan tutkimusryhmä Jyväskylän yliopistossa paneutuu muun muassa ympäristön mikrobiologiaan ja syövän diagnostiikkaan. Toimiala on laaja, mutta menetelmä - DNA-teknologia – yhdistää eri hankkeita.

- Tiirola tutkimusryhmineen on ollut aktiivinen Jyväskylän yliopiston innovaatiopalvelujen asiakas. Olemme pystyneet patentoimaan tiimin tutkimuslähtöisiä keksintöjä. Keksintöjen vieminen käytäntöön tarvitsee rahoitusta, koska niiden toiminta pitää todentaa. Tässä tapauksessa oleellinen rahoitus on ollut ensin Tiirolan ERC-projekti ja sen jälkeinen ERC Proof of Concept -projekti, innovaatioasiantuntija Laura Aineslahti kertoo.

Yksi Biopsensen varhaisen vaiheen sijoittajista on Jyväskylän yliopiston sijoitusyhtiö Unifund, jonka avulla Tiirolan tutkimusryhmän kehittämä teknologia on siirretty yritykseen. Jyväskylän yritystehdas on ollut toiminnan kehittämisessä mukana tukien BiopSensen teknologian kaupallistamisprosessia Yritystehtaan hautomopalveluiden avulla.

Lisätietoja:

Marja Tiirola, 044 0858609, marja.tiirola@biopsense.com

Laura Aineslahti, 050 308 5256, laura.aineslahti@jyu.fi

Commission selects first EIC Transition projects to take breakthrough technologies from the lab into the real world (europa.eu)

Lista rahoituksen saajista: EICTransition-selected projects-2.pdf (europa.eu)