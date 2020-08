Yliopistot ottavat tarkistetut IB-arvosanat huomioon opiskelijavalinnoissaan – ”Pidimme tärkeänä, että asia ratkaistaan hakijoiden kannalta parhain päin”

IB-organisaatio on tarkistanut kesällä 2020 IB Diploma Programmesta valmistuneiden lopullisia arvosanoja elokuussa 2020 (uutinen aiheesta IB-organisaation sivuilla). Yliopistot ottavat tarkistetut arvosanat huomioon opiskelijavalinnoissaan. Kenenkään hakijan opiskelupaikkaa ei peruta IB-tutkinnon muuttuneiden arvosanojen vuoksi.

Todistuspisteet lasketaan uudelleen kesällä 2020 International Baccalaureate -tutkinnon suorittaneilta hakijoilta, joiden tiedot yliopistot saavat IB-organisaation tulospalvelusta (IBIS) tai jotka ovat toimittaneet korjatut arvosanansa yliopistoille. Uudelleen lasketut pisteet korjataan Opintopolkuun ja hakijalle tarjotaan opiskelupaikkoja, joihin hänen todistuspisteensä riittävät.

Yliopistojen opetusvararehtorit ovat käsitelleet asiaa kokouksessaan 19.8.

– Pidimme tärkeänä, että asia ratkaistaan hakijoiden kannalta parhain päin. IB-tutkinnon suorittanut hakija voi nyt saada opiskelupaikan sellaisesta hakukohteesta, johon korjatut arvosanat riittävät. Näin varmistamme hakijoiden oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen kohtelun, toteaa yliopistojen rehtorineuvosto Unifin opetusvararehtorikokousten puheenjohtaja Petri Suomala.

Hakija voi valita minkä tahansa tarjotuista opiskelupaikoista. Jos hakijalle on jo myönnetty opiskelupaikka korkeakoulusta, hakija voi myös pitää kyseisen paikan. Jos hakija on korkeakoulujen toisessa yhteishaussa jo vastaanottanut paikan korkeakoulusta tänä kesänä, yliopistot eivät tarjoa hakijalle hänen prioriteettijärjestyksessään tätä alempia paikkoja. Paikan vastaanotossa on edelleen voimassa yhden paikan säännös.

IB-organisaatio on ilmoittanut, että korjauksien seurauksena hakijoiden arvosanat eivät voi laskea verrattuna aikaisemmin kesällä julkaistuihin lopullisiin arvosanoihin. Kenenkään hakijan opiskelupaikkaa ei siis peruta muuttuneiden arvosanojen vuoksi.

Mitä hakijan tulee tehdä?

Hakijan tulee toimittaa lopulliset arvosanansa hakemiinsa yliopistoihin kyseisen yliopiston ohjeistuksen mukaisesti. Arvosanakorotukset, jotka ovat olleet yliopistojen saatavissa IBIS-järjestelmästä 17.8.2020, otetaan huomioon automaattisesti.

Jos hakijalle tarjotaan opiskelupaikkaa korjauksen seurauksena, yliopisto ottaa hakijaan yhteyttä. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 7 päivän kuluessa. Opiskelupaikkoja pyritään tarjoamaan mahdollisimman pian, mutta yhteydenottoja tarjouksista voi tulla useamman viikon aikana. Jos hakija on jo ottanut vastaan ensin tarjotun paikan ja hänelle tarjotaan sen jälkeen toista paikkaa, hakija voi kuitenkin ottaa vastaan uuden tarjotun paikan, jolloin hänen aiempi paikan vastaanottonsa peruuntuu.

Jos hakijalle ei tarjota uudelleen laskettujen pisteiden seurauksena uutta opiskelupaikkaa, yliopistosta ei olla hakijaan erikseen yhteydessä. Hakijat voivat laskea todistuspisteensä Opintopolussa ilmoitettujen pistetaulukoiden mukaisesti.



Yliopistojen hakijapalveluiden yhteystiedot hakijoille löytyvät Opintopolusta.