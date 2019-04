Ylioppilaslakillakin voi erottautua

Noin 30 000 suomalaisnuorta painaa kesäkuun ensimmäisenä lauantaina päähänsä perinteisen ylioppilaslakin merkkinä ylioppilastutkinnon suorittamisesta. Suomessa valkolakkiperinteen lasketaan alkaneen vuonna 1865, jolloin muutama helsinkiläinen ylioppilas valmistutti itselleen ensin Tanskassa ja sittemmin Ruotsissa jo suosioon nousseen mallin mukaisesti samettisen ylioppilaslakin. Pohjoismaiden suurin ylioppilaslakkien ja valmistujaistuotteiden valmistaja C.L. Seifert on ulottanut räätälöidyn hattupalvelunsa myös suomalaisille ylioppilaille, jotka voivat verkkopalvelun avulla suunnitella ja tilata itselleen personoidun ja käsintehdyn laadukkaan, kaikki vaput ryhdikkäänä kestävän ylioppilaslakkinsa.

Tanskan ja Ruotsin kuninkaallisena hovitoimittajana tunnettu tanskalainen C.L. Seifert on valmistanut ylioppilaslakkeja lähes 150 vuoden ajan. Nykyisin C.L. Seifert sisaryhtiöineen ompelee pohjoismaisille ylioppilaille vuosittain noin 140 000 mittatilauslakkia, jotka erottuvat massasta korkean laatunsa ohella kantajansa persoonallisella tyylillä. 3D-suunnitteluohjelman avulla lakin saa rakennettua paitsi haluamistaan materiaaleista, myös koristeltua sekä sisä-, että ulkopuolelta.

”Suomalainen ylioppilaslakkimuoti eroaa jonkin verran muista pohjoismaista. Kun meillä on suosittu yksinkertaista valkoista, mustareunuksellista lakkia, Tanskassa ja Ruotsissa niitä koristellaan näyttävästi ja rohkeastikin esimerkiksi lakin ulkopuolella näkyvillä ylioppilaan omalla ja lukion nimellä. Tämä käytäntö yleistyy Suomessakin vuosi vuodelta, mutta on hyvä muistaa, että uniikin ylioppilaslakin voi personoida myös hillityn tyylikkäästi. Laadukkaat materiaalivalinnat myös varmistavat, että lakki kestää tyylikkäänä läpi loppuelämän vappujen”, kertoo C.L. Seifert Finland Oy:n Saara Halonen.

Seifertin ylioppilaslakki ommellaan mittatilaustyönä ja sen toimitusaika on 4-5 viikkoa. Lakkeihin on mahdollista valita lippa joko kiiltävästä tai mattanahasta ja vuoren saa haluamallaan värityksellä myös silkkisenä. Puuvillasamettisen päällyksen saa myös vettä hylkivänä ja yksityiskohtia sekä kirjailuvaihtoehtoja on useita. Hatusta on myös vegaaninen vaihtoehto.

”Lipan alle voi kaiverruttaa esimerkiksi itselleen tärkeän sanonnan tai ystävien keskeisen sisäpiirivitsin. Useat kirjailuttavat nimikirjaimensa hatun takaosaan mustaan reunukseen ja lakin valkoiseen takaosaan voi niin halutessaan kirjailla tyylikkäästi oman koulun nimen tai lyhenteen. Istuvuuden varmistaa lakin valmistus kantajansa oikeaan mittaan”, selittää Halonen.

Ylioppilaslakin suunnittelu

Suunnitteluohjelman avulla hattuun voi valita useita erilaisia materiaaleja ja kymmeniä yksityiskohtia. Malleihin kuuluu perinteisen suomalaisen ylioppilaslakin lisäksi myös suomenruotsalainen lakki. Mittatilauksena valmistettujen lakkien hinnat materiaalivalinnoista ja kustomoinnista riippuen ovat 45-150 euroa. C.L. Seifert -lakit ommellaan Liettuassa omalla hattutehtaalla, jonka ansiosta uudet tuotekehitysideat saadaan nopeasti käytäntöön ja voidaan taata käytettyjen materiaalien ja ompelutyön korkea laatu.

C.L. Seifert

Räätäli Carl Ludwig Seifertin vuonna 1865 perustama tanskalainen C.L. Seifert on Pohjoismaiden suurin ylioppilaslakkien ja valmistujaisvaatteiden valmistaja. Perinteisiä ylioppilaslakkeja valmistetaan Tanskaan, Ruotsiin ja Suomeen maiden perinteistä lakkimallia noudattaen. Vuonna 2010 perustettu C.L. Seifert Finland Oy toimittaa suomalaisille lukiolaisille perinteisten ylioppilaslakkien lisäksi abivaatteita, joilla on Suomessa muista skandinaavimaista poikkeava, mutta sitäkin vahvempi perinne. Tanskan ja Ruotsin kuninkaallisena hovitoimittajana tunnettu C.L. Seifert valmistaa univormuja, hattuja ja rintamerkkejä hovin lisäksi myös puolustusvoimille, lentoyhtiöille, hotelleille ja lukuisille muille toimijoille.