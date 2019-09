Ylipormestari Jussi Pajusen muotokuva paljastettiin kaupungintalolla 

Helsingin kaupunginjohtajan, ylipormestari Jussi Pajusen muotokuva paljastettiin maanantaina 2.9.2019 kaupungintalolla. Muotokuvan tekijä on kuvataiteilija Marjatta Tapiola. Teos ripustetaan kaupunginhallituksen istuntosaliin.

Jussi Pajunen toimi Helsingin kaupunginjohtajana 12 vuotta vuosina 2005–2017.

– Jussi Pajusen kaudella luotiin pohja vahvalle suurten kaupunkien yhteistyölle, joka on mahdollistanut onnistumisia monissa tärkeissä kysymyksissä. Hänen johdollaan Helsingistä on muodostunut osallisuuden kansainvälinen edelläkävijäkaupunki ja avoimuudesta on tullut kaupungin hallintokulttuurin standardi. Jos kuvailisin Jussi Pajusen johtajuustyyliä yhdellä sanalla, tulee väistämättä mieleeni ”herrasmies”: eleetön ja rönsyilemätön, tyyni ja päämäärätietoinen, toteaa pormestari Jan Vapaavuori.

Pajunen valitsi taiteilijan

Kaupungin perinteen mukaan kuvattava saa itse valita taiteilijan, jolta muotokuva tilataan. Jussi Pajusen muotokuva on tilattu taiteilija Marjatta Tapiolalta.

‒ Arvostan suuresti Marjatta Tapiolaa taiteilijana. Pidän erityisesti hänen tavastaan käsitellä valoa ja varjoa, toteaa Jussi Pajunen.

Teos on öljy- ja temperamaalaus kankaalle, mitat 120x90.

Muotokuvaperinne 1700-luvulta

Helsingin kaupunginjohtajien ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajien muotokuvaperinne ulottuu 1700-luvun lopulle saakka. Muotokuvakokoelman vanhin teos on Nils Schillmarkin maalaus kunnallispormestari Anders Byströmistä vuodelta 1780. Kokoelman tunnetuimpia lienee Albert Edelfeltin maalaama muotokuva Helsingin ensimmäisen kaupunginvaltuuston puheenjohtajasta Leo Mechelinistä vuodelta 1901. Kaupungintalon yli 60 muotokuvan kokoelmaan kuuluvat myös kaikkien kaupunkia johtaneiden ylipormestareiden muotokuvat.

- Ruotsinkielinen tiedote on liitteessä. -

Paula Katajamäki

Viestintäasiantuntija

Kaupunginkanslia, viestintä

puh. 0505933426