Ylisen myyntiä valmistellaan vielä uudelleen

Sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon käytössä olleesta Ylöjärven Ylisen rakennuskokonaisuudesta järjestettiin julkinen näyttö 8.2.2022. Määräpäivään mennessä alueesta saatiin kuusi tarjousta. Kauppakirjan ehtojen mukaan ostajalta edellytetään muun muassa sitoutumista alueen kehittämiseen viiden vuoden kuluessa kaupasta.

Hallitus päätti maanantaina myös myydä Kaivannon sairaalakiinteistön alueelta Digita Oy:lle 800 m2 suuruisen määräalan Kangasalan Kaivannossa sijaitsevasta Syrjämaa-nimisestä tilasta 7 000 eurolla. Digita ostaa maa-alan uuden telemaston rakentamiseksi.

Hyvinvointialueelle siirtyy 8115 sairaanhoitopiiriläistä

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan myös selvityksen hyvinvointialueelle siirtyvistä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista, henkilöstöstä ja toimitiloista.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä on siirtymässä hyvinvointialueelle kaikkiaan 8115 työntekijää. Suurin henkilöstöryhmä on erilaisissa hoitotyön tehtävissä toimivat hoitajat. Siirtyvän henkilöstön palkkakustannukset ovat arvioilta 374 miljoonaa euroa vuodessa ja vuosipalkan sivukulut arviolta 90 miljoonaa euroa. Siirtyviä kiinteistöjä on yli miljoonan neliön verran.

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät liikkeen luovutuksessa Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Keski-Suomen hyvinvointialueelle maksetaan Pirkanmaan hyvinvointialueelta toimeenpanolain mukaista korvausta erikoissairaanhoidon palvelujen siirrosta 1.970.299,00 euroa.

Arto Ranta valittiin kehittämisjohtajaksi

Sairaanhoitopiirin hallitus valitsi maanantaina kehittämisjohtajan vakinaiseen virkaan erikoislääkäri Arto Rannan. Ranta on hoitanut kehittämisjohtajan tehtävää määräaikaisesti 1.10.2020 alkaen. Virka oli haettavana 2.12. - 22.12.2021. Virkaa haki määräaikaan mennessä kolme hakijaa, joista yksi ei täyttänyt kelpoisuusehtoa.