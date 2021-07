Ylivirittyneestä myyjän markkinasta kohti normaalimpaa asuntokauppaa

Jaa

Kiinteistömaailman Pulssi 2.7.2021

Suomen suurin kiinteistönvälittäjä Kiinteistömaailma teki kesäkuussa 2021 yhteensä 1100 käytettyjen ja uusien asuntojen sekä kiinteistöjen kauppaa. Käytettyjen kohteiden kaupassa päättynyt kesäkuu oli paras kesäkuu viiteen vuoteen, mutta uudiskohteissa jäätiin muutamia kymmeniä kauppoja viime vuoden kesäkuun luvuista. ”Pula myytävistä kohteista näyttää olevan helpottamassa monin paikoin. Kauppa käy edelleen hyvin, ja myynnissä olevien kohteiden määrän kasvu tullee tasapainottamaan tilanteita lähikuukausina”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n data-analyytikko Tony Korkala.



Kiinteistömaailman asuntomyymälät tekivät kesäkuussa 1039 käytettyjen sekä 61 uudiskohteiden kauppaa, yhteensä siis 1100. Käytetyissä asunnoissa ja kiinteistöissä määrä on samaa tasoa edellisvuoden kesäkuun kanssa, jolloin kauppoja tehtiin 1033 kappaletta; uudiskohteissa edelliskesäkuun 92 kaupan lukuihin ei nyt ylletty.



”Asuntokaupan poikkeuksellisen vilkas kausi alkoi viime vuoden kesäkuusta huipentuen syksyn ja talven jälkeen kevään huippukuumiksi kuukausiksi, joita leimasi selkeä ylikysyntä monenlaisista kohteista. Nyt vaikuttaa, että olemme siirtymässä normaalimpiin olosuhteisiin, joissa ostajalla on enemmän harkinnanvaraa ja -aikaa päätöksilleen. Kohteita on monin paikoin paremmin tarjolla, mikä rauhoittanee keväällä paikoin kiivaaksikin käynyttä kilpailua”, Korkala kuvaa.



Siirtymän tasapainoisempaan asuntokaupan tilanteeseen Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä näkee ainoastaan positiivisena asiana.



”Yksittäiset myyjäasiakkaat saattoivat viime kevään kauppatilanteissa saada kannaltaan poikkeuksellisen onnistuneita lopputuloksia, mutta kokonaiskuvassa on yleinen etu, että kohteita on aiempaa paremmin tarjolla, eikä liian vähistä vaihtoehdoista käydä yhtä kovaa kisaa”, Kyhälä toteaa.

Pääkaupunkiseudulla kasvun veturi oli ennen muuta Espoo, jossa kaupaksi kävivät hyvin kaikentyyppiset asunnot. Vantaalla edellisvuoden vastaavaa kautta aktiivisempaa kauppa oli ennen muuta kerrostaloissa. Myös Länsi- ja Sisä-Suomessa kauppa kehittyi suhteessa parhaiten kerrostaloasunnoissa; Itä-Suomessa puolestaan omakoti- ja rivitaloasunnoissa.





