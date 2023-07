Ylva myy toimistorakennuksen Niamille

Lyyra-hankkeessa Hakaniemeen rakentuu täysin uusi hybridikortteli, johon valmistuu hotelli, toimistotiloja, ravintoloita sekä asuntoja. Kortteli muodostuu kahdesta Siltasaarenkadun eri puolille sijoittuvasta rakennuksesta. Kaupassa Niamille siirtyvä toimistorakennus valmistui helmikuussa 2023 ja on lähes täyteen vuokrattu.

”Lyyra-hankkeessa tavoitteemme on ollut rakentaa Helsinkiin mahdollisimman vastuullisesti toteutettu tieteen ja talouden kortteli, joka palvelee kaupunkilaisia ainakin seuraavat 150 vuotta. Päätavoitteemme ovat liittyneet kilpailuehdotuksen mukaisen konseptin luomiseen ja vastuullisempien rakentamistapojen pilotointiin, ja ne on nyt saavutettu. On ollut ilo huomata, että tekemämme valinnat resonoivat myös markkinassa: myytävä kohde sai paljon kiinnostusta haastavasta markkinatilanteesta huolimatta”, kertoo Ylvan kiinteistöjohtaja Ville Vaarala.

”Lyyran toimistorakennus tarjoaa vuokralaisille hienot tilat, ja se sopii laatunsa ansiosta hyvin korkeisiin vastuullisuustavoitteisiimme. Olemme innoissamme päästessämme mukaan Lyyra-kortteliin, josta on kokonaisuudessaan tulossa upea lisä kehittyvään Hakaniemeen”, sanoo Niamin maajohtaja Antti Muilu.

Rakennusvaiheessa Lyyra on toiminut vastuullisen rakentamisen kokeilualustana, jossa on tutkittu muun muassa inklusiivisuuteen, hiilipäästöjen vähentämiseen ja kiertotalouden hyödyntämiseen tähtääviä ratkaisuja. Käyttövaiheen osalta Lyyra on täysin hiilineutraali.

Lyyran tiloille haetaan LEED Platinum -sertifikaattia, joka on kansainvälisesti tunnistetun järjestelmän korkein taso. Toimistorakennukselle haetaan myös tilojen terveellisyyden takaavaa WELL-sertifiointia.

Ylvan neuvonantajana myyntiprosessissa toimi JLL ja juridisena neuvonantajana Avance.