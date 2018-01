Ymon tuo Suomeen Netscoutin pilvipalveluiden valvontaratkaisut

Digitalisaatio on muuttanut toimintatapoja: organisaatiot virtualisoivat palvelinkeskuksia, siirtävät sovelluksia pilveen ja laskevat kustannuksia sekä lisäävät joustavuutta hybridiratkaisuilla. Asiakkaat taas odottavat kaiken toimivan häiriöttömästi, aina ja missä vain. Ilman uusia haasteita ei tästäkään edistysaskeleesta ole selvitty ja siksi Ymon tuo Suomen markkinoille Netscoutin ratkaisut palveluiden saatavuuden ja suorituskyvyn varmistamiseen.

IT on jo pitkään ollut monen organisaation toiminnan pohjana ja nykypäivän IT-ympäristöistä on tullut laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia. Tärkeää olisi kuitenkin, että IT edesauttaa eikä jarruta liiketoimintaa, oli se sitten ulkoistettu tai ei. Monen organisaation toiminta- ja kilpailukyky on myös riippuvainen sovellusten ja palveluiden toimivuudesta asiakkailleen 24/7/365. Tämän vuoksi organisaatioille on tärkeää minimoida riskit palveluiden keskeytymiseen mm. suorituskyky- ja saatavuusongelmienvuoksi sekä turvata tiedot.

Tietoliikenteen ja tietoturvan asiantuntijayritys Ymon tuo näihin haasteisiin vastatakseen Suomen markkinoille yhden johtavista Business Assurance ja kyberturvallisuus -organisaatioista, Netscout Systemsin. Yhteistyön johdosta Ymon pystyy auttamaan asiakkaitaan takaamaan liiketoimintakriittisten palvelujen toimivuuden, luotettavuuden ja ketteryyden nykypäivän digitaalisissa ympäristöissä.

”Näkyvyys sovellusten ja palveluiden toimintaan sekä ympäristön riippuvuussuhteiden ymmärtäminen ovat ongelmien ennaltaehkäisyssä ja toiminnan varmistamisessa ensisijaisen tärkeitä, ja näitä virtualisointi ja pilveen siirtyminen sekä IoT-maailman datamäärät ovat hämärtäneet”, kertoo Ymonin toimitusjohtaja Pasi Yliluoma.

Netscoutin alustariippumattomilla ratkaisuilla organisaatiot saavat reaaliaikaisen ja kokonaisvaltaisen näkyvyyden virtuaali-, pilvi- ja hybridiympäristöihin – läpi eri sovellusten. Näin organisaatiot pystyvät arvioimaan, optimoimaan ja monitoroimaan liiketoimintakriittisiä sovelluksia ja palveluja, olivat ne jo pilvessä tai siirtoa vasta suunnitellaan. Kun sovellusten ja palvelujen toimintaa seurataan, niiden korkealaatuinen toimivuus pystytään takaamaan, vianselvitys ja ongelmatilanteista palautuminen nopeutuu sekä suorituskykyä ja kustannuksia pystytään optimoimaan.