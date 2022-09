Ympäristöä kunnioittavan ja verkostoinfran kestävämmän tulevaisuuden toimintatavan ja tekniikan esittelevä No-Dig Helsinki 2022 konferenssi lokakuussa Messukeskuksessa

Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys FiSTT ry järjestää ISTT:n 38. vuotuisen kansainvälisen No-Dig Helsinki konferenssin ja näyttelyn 3.-5.10.2022 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtumassa on kansainvälisen osuuden lisäksi myös suomenkielinen tilaisuus. Tavoitteena on mahdollistaa konferenssivieraille upea tapahtumakokemus vesihuollon uusimmista suunnista. Tapahtuman näyttelyyn on tulossa runsaasti niin ulkomaalaisia kuin suomalaisia toimijoita.

No-Dig Helsinki 2022 on kansainvälisesti merkittävä infran ympäristöä säästävän kaivamattoman tekniikan tapahtuma, joka järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa. Tilaisuus kokoaa yhteen alan huippuja ympäri maailmaa. Tapahtumassa on saatavilla laajasti tietoa alan uusista tekniikoista ja menetelmistä sekä saaduista kokemuksista esimerkiksi Euroopasta, missä tekniikkaa uutuuksineen on hyödynnetty pidempään. Mukana on asiantuntijoita suunnittelutoimistoista, urakoitsijoilta, laite- ja materiaalitoimittajilta, tilaajaorganisaatioista sekä korkeakoulu- että tutkimuspuolelta.

Trenchless week-ajattelun mukaisesti tapahtumia on koko viikon ajan

Trenchless week alkaa perjantaina 30.9.2022, jolloin alan tutkimuspuolen asiantuntijat kokoontuvat Helsinkiin research colloquium-tapahtumaan jakamaan tietoa tutkimustuloksista. Lauantaina 1.10.2022 järjestetään Pre-Conference Tour to Tallin, jossa tutustutaan Tallinnan vesilaitoksen toimintaan. Sunnuntaina 2.10.2022 on kansainvälisen kaivamattoman tekniikan kattojärjestön ISTT:n toimintaan liittyviä tapaamisia.

3.-5.10.2022 on varsinainen konferenssi- ja messutapahtuma Helsingin Messukeskuksessa. No-Dig Helsinki 2022 konferenssissa on yli 60 kansainvälistä luentoa kaivamattoman tekniikan alan huippuosaajilta. Kansainväliseen konferenssiohjelmaan voit tutustua osoitteessa https://www.nodighelsinki.com/conference. Suomen kansallisessa no-dig tapahtumassa on luvassa useita mielenkiintoisia luentoja mm. verkoston elinkaarihallinnasta, verkostotutkimuksista ja niiden digitalisaation etuja hyödyntävästä tiedonsiirrosta, laatuun liittyvistä keskeisistä seikoista ja projektien jälkireflektoinnista sekä alan uutuuksista. Mukana myös paneelikeskustelu, jossa pohdimme miksi aina ei onnistuta ja mitä voisimme oppia toisiltamme. Kansallisen osuuden konferenssiohjelma on julkaistu osoitteessa https://www.nodighelsinki.com/media/attachments/2022/07/26/nodig-kansallinen-osio-ohjelma.pdf

Tapahtuman messuosastolle osallistuu näytteilleasettajina mm. urakoitsijoita ja materiaalintoimittajia Suomesta ja laajasti ympäri maailmaa. Kansainvälisten luentojen ja kattavan näyttelyn lisäksi konferenssin yhteydessä järjestetään myös kohdevierailuja infrarakentamisen ja vesihuollon kohteisiin. Konferenssipäivien yhteydessä järjestetään tunnelmallinen ja juhlava Gala-Dinner tapahtuma Pörssitalossa, jossa jaetaan kansainvälisesti merkittävät ISTT Award-palkinnot sekä kansalliset FiSTT Award-palkinnot.

Trenchless week päättyy 6.10.2022 järjestettävään Post-Conference Tour Underground Helsinki, jossa on mahdollisuus tutustua Helsinkiin pintaa syvemmältä. Pääkaupunkimme maanalainen maailma on myös kansainvälisesti ainutkertainen maanalaisen kaavoituksen myötä. Todella tutustumisen arvoinen!

Tapahtumasta löytyy lisää tietoa tapahtuman sivuilta osoitteesta https://www.nodighelsinki.com/ josta pääsee etusivulta rekisteröitymään.

Nähdään Helsingissä!