Ympäristölupa Vanadium Recovery Project Oy:lle vanadiinin tuottamiseen Porin Tahkoluodossa

Laitoksella tuotetaan vuosittain enintään 9 000 tonnia vanadiinipentoksidia ja sivutuotteena syntyy natriumsulfaattia. Tuotannon pääraaka-aineena on terästuotannon sivutuotekuona (LD-kuona), mutta laitos käyttää myös teollisuudesta talteen otettua hiilidioksidia (CO2). Tuotannossa muodostuu merkittäviä määriä jätettä, kalsiumkarbonaattipitoista stabiloitua kuonaa (SSM-kuonaa), joka on tavoitteena toimittaa hyödynnettäväksi. Stabiloitua kuonaa varastoida alueella enintään kolme vuotta. Lisäksi alueella varastoidaan suuria määriä raaka-aineena käytettävää LD-kuonaa.

Varastoinnille ja päästöille asetettiin esitettyä tiukemmat määräykset

Toimintaan liittyvä varastointi tapahtuu kasoissa ulkoalueilla. Varastointialueiden ympäristövaikutuksia on rajoitettu lupamääräyksillä. Varastoinnin vesien- ja pölynhallinnasta sekä varastoitavista määristä on päätöksessä annettu yksityiskohtaiset määräykset, jotka ovat tiukemmat mitä hakemuksessa esitettiin. Aluehallintovirasto on päätöksessään muun muassa rajannut varastoitavan raaka-aineen määrää, jotta ympäristövaikutuksia voidaan hallita. Jätteen välivarastoinnille tulee lisäksi asettaa vakuus. Tuotantoprosessista ilmaan johdettaville päästöille on asetettu tiukemmat raja-arvot, mitä hakemuksessa esitettiin. Raja-arvot perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan, jonka tarkoitus on minimoida laitoksen ympäristövaikutuksia.

”Hakemuksen esityksiä tiukemmat lupamääräykset edellyttävät, että toiminnan yksityiskohtaisessa laitossuunnittelussa valitaan hakemuksessa esitettyä tehokkaammat ilmaan johdettavien päästöjen erotinlaitteet. Näin myös toiminnan päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset jäävät hakemuksessa esitettyä vähäisemmiksi”, toteaa ympäristöneuvos Anna Laiho siitä, miten lupapäätös vaikuttaa hankkeen suunnitteluun.

Toiminnasta ei aiheudu suoria päästöjä pintavesiin, vaan kaikki prosessijäte- ja hulevedet kierrätetään tuotantoprosessissa. Laitos toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja noudattaa valtakunnallisen jätesuunnitelman 2027 kuvaamaa visiota. Visiossa nostetaan esiin muun muassa materiaalitehokas tuotanto ja kulutus sekä ilmastonmuutoksen hillintä, toimivat kierrätysmarkkinat, arvokkaiden materiaalien talteenotto kierrätysmateriaaleista ja materiaalikiertojen haitattomuus.

Hakemuksen mukaan vanadiinin talteenottolaitoksen toiminta käynnistyy aikaisintaan vuoden 2024 puolivälissä.

Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa. Päätös löytyy palvelusta helposti kirjoittamalla asiakohtaan asian diaarinumeron ESAVI/41865/2021.

Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu: ylupa.avi.fi

Valtakunnallinen jätesuunnitelma 2027:

Kierrätyksestä kiertotalouteen: Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 - Valto (valtioneuvosto.fi)

Aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä tai ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.

