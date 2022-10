Ympäristölupaprosessi viritti osallistujat vilkkaaseen keskusteluun Itä-Suomen avin johdon ja kansanedustajien tapaamisessa

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti avasi tilaisuuden katsauksella hallinnon näkymistä sekä ajatuksilla valtion aluehallinnon tulevaisuudesta.

"Lainsäädännöllisessä varautumisessa kyse ei ole vain valmiuslaista, vaan normaaliaikojen lainsäädännön ajantasaisuudesta ja toimivuudesta erilaisissa häiriötilanteissa. Tosiasia myös on, että hyväkään viestintä ei pysty paikkaamaan toimimattomia rakenteita."

"Rakenteiden uudistamisessa on tärkeää pitkäjänteisyys ja harkitut ratkaisut, jotka mahdollistavat myös uudet toimintatavat ja prosessit. Valmius ja varautuminen korostuvat tänä päivänä kaikilla tasoilla ja toimialoilla ja on tärkeää varmistaa, että myös aluetasolla tilannetta pystytään johtamaan kokonaisuutena.", totesi Soile Lahti.

Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöluvat-vastuualueen johtaja Johanna Ahonen kertoi ympäristöluvituksesta, lupamääristä ja luvitukseen liittyvistä haasteista sekä tarkasteli tuomioistuimiin tehtyjen valitusten hanketyyppejä ja määriä.

Ympäristö- ja vesitalouslupien käsittelyajoissa Itä-Suomen aluehallintovirasto on saavuttanut varsin hyvin tulossopimuksessa sille asetetut käsittelyaikatavoitteet.

"On hyvä muistaa, että ympäristölupien käsittelyssä aika, jonka lupa on aktiivisessa käsittelyssä aluehallintovirastossa, on vain osa prosessia.", totesi Johanna Ahonen.

"Aikaa menee myös laissa säädettyihin kuulemisiin ja vastineisiin, mutta toiminnanharjoittajan kannalta kokonaisprosessiin kuuluvat myös mahdollisten valitusten oikeuskäsittelyyn kulunut aika. Haasteina ovat ympäristötiedon lisääntymisestä seuraava vaatimusten kasvu, hanketyyppien monimutkaistuminen, lainsäädännön tiheät muutokset sekä muun muassa varovaisuusperiaatteen korostuminen oikeuskäytännössä mikä tuo lisääntyviä vaatimuksia hakemusten sisällölle."