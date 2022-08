Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski sekä ohjauksen ja kansainvälisen yhteistyön johtaja Ismo Tiainen vierailivat Vaasassa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa ympäristöasioista kolmen pohjalaismaakunnan (Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) alueella. Toiminta-alue on paitsi laaja, myös kaksikielinen. Vierailun aikana tutustuttiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtäviin ja ajankohtaisiin asiakokonaisuuksiin kaikkien maakuntien osalta.

Vierailun yhtenä teemana olivat uusiutuvan energian ja muut vihreän siirtymän hankkeet. Vaasan akkuteollisuuskokonaisuutta esitteli Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

”Uusiutuva energia on ollut pohjalaismaakunnissa jo pidempään vahvassa nosteessa ja kaiken kaikkiaan vihreän siirtymän hankkeita on viranomaiskäsittelyssä ja tulossa käsittelyyn paljon”, kertoo johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys. ”On hyvä, että viranomaisen työn tukemiseen eli käytännössä hankkeiden sujuvoittamiseen on varauduttu kevään kehysriihessä”.

Ympäristöministeriön puolelta nostettiin esille useat käynnissä olevat keskeiset lainsäädäntöhankkeet. ”Näistä erityisesti uusi ilmastolaki ja vihreään siirtymään liittyvät investoinnit ja niiden luvitusta nopeuttava uusi lainsäädäntö ovat tärkeitä askelia sekä ilmastonmuutoksen hillintään että huoltovarmuuden turvaamiseen”, toteaa kansliapäällikkö Juhani Damski.