Ympäristön alhaisetkin antibioottipitoisuudet lisäävät bakteerien antibioottiresistenssiä laboratorio-oloissa

Liikaa lääketiedettä? - Kansainväliset huippuasiantuntijat kokoontuvat Helsinkiin keskustelemaan ylidiagnostiikan ja ylihoidon riskeistä 25.7.2018 10:00 | Tiedote

Paulon Säätiön Too Much Medicine -symposium tuo Helsinkiin 15.–17.8. lääketieteen tutkijoita ja asiantuntijoita keskustelemaan siitä, miten ja miksi terveestä tehdään sairas ja mitä haittaa ylidiagnostiikasta on potilaille ja yhteiskunnalle. Toimittajat ovat tervetulleita symposiumiin.