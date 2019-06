Ympäristöraportti 2018: Helsingin ilmastopäästöt alimmalla tasolla vuoden 1990 jälkeen

Helsingin tuore ympäristöraportti kertoo, että vuonna 2018 Helsingin kasvihuonepäästöt olivat alimmalla tasolla sitten vuoden 1990.

Helsingin ilmastopäästöjä on saatu vähennettyä 27 prosenttia vuodesta 1990, ja asukaskohtaisia päästöjä jopa 45 prosenttia. Helsingin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020, 60 prosenttia vuoteen 2030 ja olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Suurimmillaan Helsingin kasvihuonekaasupäästöt ovat mittaushistorian aikana olleet vuonna 2006. Vuoden 2018 päästöt olivat noin kaksi kolmannesta tuosta tasosta.

”Helsinki haluaa kantaa vastuunsa ja olla edelläkävijä ilmastoteoissa. Helsingin ilmastopäästöt olivat viime vuonna alimmalla tasolla kuin kertaakaan sitten vuoden 1990. Samaan aikaan kaupunki on kasvanut, asukkaita ja liikennettä on tullut lisää, joten saavutus on erityisen merkittävä. Tämä on hyvä etappi matkalla kohti hiilineutraalia Helsinkiä 2035. Suunta on oikea, vaikka vauhtia tarvitsemmekin vielä lisää”, sanoo apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Ilmastotavoitteeseen pyritään myös tiivistämällä kansainvälistä yhteistyötä. Helsinki hyväksyttiin keväällä Carbon Neutral Cities Alliance -kaupunkiverkostoon, jonka jäseniä yhdistää tavoite hiilineutraaliudesta. Järjestö piti vuosikokouksensa Helsingissä toukokuussa. Syksyllä Helsinki etsii kansainvälisellä kilpailulla keinoja hiilen käytöstä luopumiseen siten, että bioenergian käyttö minimoidaan.

Helsingin seudun yritysten, kaupunkien, tutkimuslaitosten ja Suomen valtion yhteinen Smart & Clean -säätiö on käynnistänyt seitsemän hiilijalanjälkeä pienentävää muutosprojektia. Niissä on mukana jo 100 yritystä. Uudenlaisia ratkaisuja rakennetaan muun muassa ilmanlaadun, korjausrakentamisen, liikenteen, hulevesien laadunhallinnan ja muovin kiertotalouden parissa.

Helsingin kaupunkikonsernin päästöt ovat koko kaupungin päästöistä noin 15 prosenttia, ja tästä noin 95 prosenttia aiheutuu rakennusten energiankulutuksesta. Kiinteistöjen energiankulutus oli edellisen vuoden tasolla, ainoastaan kaukojäähdytyksen osuus kasvoi. Yleisten alueiden ja valaistuksen sähkönkulutusta saatiin vähennettyä vuodesta 2017.

Ilmanlaatu parantunut

”Helsingin ilmanlaatu on parantunut viimeisten vuosikymmenien aikana ja on kansainvälisesti vertaillen melko hyvä. Kuitenkin typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyy yhä paikoitellen keskustan katukuiluissa. Syynä ovat liikenteen, etenkin dieselkaluston, pakokaasupäästöt. Myös katupölyn osalta raja-arvon ylitysriski on yhä olemassa. Pientaloalueilla ilmanlaatua heikentää puun pienpoltto takoissa ja kiukaissa”, kertoo ympäristöjohtaja Esa Nikunen.

Helsingissä kaupunkipyörien käyttöaste on maailman kärkeä: viime vuonna kaupunkipyörillä poljettiin 2,8 miljoonaa matkaa.

Vesien- ja luonnonsuojelussa tehty paljon

Helsingin ja Turun toisen yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman yli 80 toimenpiteestä oli vuoden 2018 lopussa aloitettu tai valmistunut yli 70. Toteutumattomat toimet ovat etenkin kansainvälisessä yhteistyössä korvautuneet uusilla, aiemmin ennakoimattomilla toimintatavoilla tai hankeyhteistyöllä. Erityisesti roskaantumiseen, laivaliikenteeseen, virkistysveneilyyn ja viestintään liittyvät toimet ovat vauhdittuneet. Vuoden 2018 aikana valmisteltiin ja hyväksyttiin uusi toimenpideohjelma vuosiksi 2019–2023. Itämerihaasteella oli vuoden lopussa yli 270 organisaation kumppaniverkosto.

Kaupunki jatkoi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 toteuttamista. Viimeisimpinä kohteina Helsinki päätti suojella ensimmäisen vedenalaisen kohteen, Kallahden matalikon sekä linnustoltaan arvokkaan Korkeasaarenluodon. Tulevina vuosina ohjelman toteuttamisessa otetaan huomioon myös merellisen strategian tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut.

Merkittävimpiä kaupungin hoitamia pilaantuneen maaperän kunnostuskohteita vuonna 2018 olivat asumiskäyttöön muutettavat Kalasataman ja Jätkäsaaren alueet. Lisäksi käynnissä on Vuosaaren kaatopaikan kunnostus. Kaivumassojen hallinta ja hyötykäyttö vähentävät kuljetuksia ja niistä aiheutuvia päästöjä. Yleisten alueiden rakentamisessa käytettiin hyödyksi yhteensä 735 000 tonnia kaivumassoja ja kiviaineksia. Hyötykäytön ansiosta säästyi noin 4,5 miljoonaa euroa ja 840 000 litraa polttoainetta ja päästöt vähenivät 2 090 t CO 2 -ekv.

Ympäristöinvestointeihin 135 miljoonaa euroa

Helsingin kaupungin ympäristökulut olivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa. Suurimmat kuluerät aiheutuivat ilmastonsuojelusta (33 %), alueiden puhtaanapidosta ja jätehuollosta (23 %) sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisen liikkumisen edistämisestä (18 %). Ympäristöinvestointeihin käytettiin 135 miljoonaa euroa, mikä on 21,5 prosenttia kaupungin kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista.

Tarkemmat ympäristön tilaa ja kuormitusta kuvaavat indikaattoritiedot löytyvät Helsingin ympäristötilastosta osoitteesta www.helsinginymparistotilasto.fi.

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee ympäristöraporttia tänään 5.6. kokouksessaan klo 18.00.