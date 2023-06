Ympäristötilinpäätös 2022 valmistui Espoon seurakunnissa: Luonnon kuormittaminen vähenee konkreettisesti

- Öljylämmityksestä luopuminen on meillä aikataulussa. Kuluvana vuonna lisäämme esimerkiksi Hvittorpin kurssikeskuksen maalämpöjärjestelmän kapasiteettia. Velskolan kurssikeskuksessa siirrymme tänä vuonna niin ikään maalämpöön, yhtymän johtaja Risto Hämäläinen sanoo.



Jo nyt seurakuntayhtymän käyttämä sähkö on 100 % fossiilitonta. Kiinteistöjen jätteiden lajittelumahdollisuuksia kohennetaan kohde kerrallaan.



Vastuu luomakunnasta on tekoja

Vastuu luomakunnasta on yksi seurakuntayhtymän strategian Kirkko Espoossa 2023–2030 kahdeksasta toiminnallisesta painopisteestä. Haluamme tarjota mahdollisuuksia hengellisiin luontoelämyksiin ja toimintaan luonnossa. Tavoitteenamme on erityisesti vähentää kasvihuonepäästöjä ja luonnonvarojen käytön tarvetta.



- Esimerkiksi tulosteiden määrät ovat vähentyneet puoleen aikaisemmasta viime vuonna käyttöönotettujen turvatulostimien myötä, Risto Hämäläinen kertoo.



Kaikissa hankinnoissa edellytetään hankintojen ympäristövaikutusten arviointia. Kasvisruoan määrää on lisätty huomattavasti aikaisempaan verrattuna kaikissa tarjoiluissa, myös rippikoululeireillä ja retkillä.



- Leirikeskuskävijät ovat antaneet kasvisruoista hyvää palautetta, kehityspäällikkö Kerttuli Boucht kertoo.

Ympäristökasvatus näkyy seurakuntien työssä kaikilla työaloilla ja monissa tapahtumissa. Ilmastoahdistukseen ja luontohengellisyyden kaipuuseen on vastattu järjestämällä toimintaa näiden teemojen ympärille, esimerkiksi retriittejä ja pyhiinvaelluksia.

Seurakuntayhtymän suurin hautausmaa, Kellonummen hautausmaa, sai vuonna 2022 ensimmäisenä suomalaisena hautausmaana arvostetun Green Flag Award -tunnustuksen. Tunnustuksen saaminen edellyttää monipuolista ja pitkäjännitteistä ympäristötyötä ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä.

Taustaa: