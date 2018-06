Yötöntä yötä vietetään grillin äärellä

Grillaussesonki näkyy Alkon myynnissä juhannuksena esimerkiksi punaviinien kysynnän kasvuna. Alkot palvelevat juhannusaattona pääasiallisesti kello 9–12.00.

Juhannus on Alkon vuoden sesongeista toiseksi vilkkain. Vain joulu on keskikesän yötöntä juhlaa suurempi sesonki Alkon myymälöissä.

Myyntiään Alkossa noustavat esimerkiksi puna- ja valkoviinit. Molempien viinien litramyynnin ennustetaan kasvavan noin 60 prosenttia tavanomaiseen, juhlattomaan kesäkuun viikkoon verrattuna. Alkoholittomien juomien litramyynnin arvioidaan juhannuksena kasvavan noin 45 prosentilla.

Myös kuohuviinien litramyynti kasvaa noin 90 ja roseeviinien arviolta 40 prosenttia. Roseeviinien myynti on ollut vuoden 2018 osalta nousussa, kun tammi-toukokuun aikana näitä vaaleanpunaisia viinejä on myyty litroissa vajaat 30 prosenttia edellisvuotta enemmän.

”Roseeviinien myynti on osittain kytköksissä säätiloihin, mutta näistä viineistä on selvästi tullut ympäri vuoden nautittavia juomia. Niiden salaisuutena on raikkaus, mutkattomuus ja helppo yhdistettävyys erilaisiin ruokiin. Roseeviinien harrastaminen on trendikästä”, toteaa Alkon viinien kategoriapäällikkö Mika Kauppinen.

Roseeviini on eräs vanhimpia viinityyppejä. Tätä vaaleanpunaista viiniä voidaan valmistaa eri tavoin. Iso osa viineistä valmistetaan siten, että punaviinin tavoin viinirypäleiden kuoria pidetään rypälemehussa halutun värin ja maun synnyttämiseksi. Kuorikosketus on kuitenkin lyhempi kuin punaviineissä ja ajallisesti puhutaan tunneista, yleensä 12–24 tunnista. Toinen tapa on niin kutsuttu saignée-menetelmä, jossa roseeviini syntyy punaisten rypäleiden ensimmäisen puristuksen tuloksena. Kolmas mahdollinen tapa on käytössä esimerkiksi roseesamppanjan valmistuksessa, jossa sekoitetaan valko- ja punaviiniä.

Nyt grillataan!

Grillit kuumenevat juhannuksena ympäri Suomen. Grilleissä paistuvat kasvikset ja niiden kavereina hedelmätkin, jotka tuovat ruokapöytään makeutta ja raikkautta. Lihaa syövät valitsevat tänä vuonna konstailemattomia ja isoja grillattavia, esimerkiksi näyttäviä pihvejä.

”Kursailemattomuus on nyt grillaamisessa selvästi suosiossa. Grillissä voidaan valmistaa mitä vain pizzasta kokonaiseen kanaan ja kalaan”, hehkuttaa Alkon palvelu- ja tuotekouluttaja Anri Lindström.

Myös ikisuosikit eli hampurilaiset ja hot dogit ovat edelleen maistuva vaihtoehto grillihetken appeeksi. Nämä kaiken ikäisten herkut ovat erilaisia ruokavalioita noudattavien helppo yhteinen herkku, sillä hampurilainen valmistuu mitä erilaisimmissa muodoissa.

”Juomaksi grillimenulle käy hienosti roseeviini, sillä se maistuu kasvisten, lihan ja kalan kanssa. Jos juomaksi halajaa punaviiniä, kannattaa valita täyteläisempi vaihtoehto esimerkiksi malbec Argentiinasta, shiraz Australiasta, tai vaikkapa riojalainen punaviini. Oluissa grilliruoka pääsee oikeuksiinsa pale alen tai laadukkaan lagerin kanssa.”

Juhannuksena tulee muistaa, että ruoka ja juoma sopivat hyvin yhteen, mutta alkoholi ja liikenne eivät. Alkoholin nauttiminen on syytä jättää vasta määränpäähän, liikkuu sitten autolla tai veneellä.

Alkot palvelevat juhannuksena

Alkon myymälät ovat pääasiallisesti auki juhannusaattona kello 9–12.00. Myymälöiden aukioloajat kannattaa tarkistaa alko.fi:stä, sillä myymälöiden aukioloajoissa on poikkeuksia.

Juhannuspäivänä 23.6. Alkot ovat kiinni