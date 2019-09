Yrittäjä – jaa kokemuksesi ekologisesta kestävyydestä

Kokkolassa kehitetään osallistavaa koulua eurooppalaisessa yhteistyössä 10.9.2019 08:55:58 EEST | Tiedote

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajien aikuiskoulutus ja sosiaalityö osallistuvat vuoden 2019 alussa käynnistyneeseen viiden eurooppalaisen yliopiston kolmevuotiseen SPISEY-projektiin (Supporting Practices for Inclusive Schooling and Education for the Youth). Kansallisina yhteistyökumppaneina ovat Koivuhaan ja Mäntykankaan koulut.