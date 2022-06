Yrittäjägallup: Nato-prosessissa yritykset varautuneet useimmiten kyberiskuihin

Jäsenyysprosessiin liittyvään häirintään varautuneista yrityksistä useimmin on varauduttu kyberuhkiin ja -iskuihin (59 %), kustannusten nousuun (53 %) ja raaka-aineiden saatavuuden vaikeutumiseen (36 %). Venäjän sotilaallisiin toimiin on varautunut 12 % niistä, jotka ilmoittavat yleensä ottaen varautuneensa asiaan.

- Yrityksille on erittäin oleellista, että Nato-prosessi tapahtuisi mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Yrittäjät on tukenut vahvasti koko kevään ajan Nato-jäsenyyttä.

- Uskomme, että jäsenyys vahvistaa Suomen turvallisuutta, vapautta ja vakautta. Parasta yrittäjyyspolitiikkaa on varmistaa maan vakaus ja vapaus, Pentikäinen toteaa.

16 prosenttia uskoo Nato-jäsenyyden lisäävän liiketoimintamahdollisuuksia

Yrityksistä 16 prosenttia uskoo Nato-jäsenyyden lisäävän liiketoimintamahdollisuuksia yritykselle. Teollisuudessa osuus on 36 prosenttia. Erityisesti nuoret yrittäjät näkevät Suomen Nato-jäsenyyden tuovan liiketoimintamahdollisuuksia.

- Tämä on tärkeä näkökulma. Nato-jäsenyys avaa monelle myös lisää mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa, Pentikäinen sanoo.

Yritykset ovat päivittäneet laitteensa, joka kymmenes varannut käteistä

Yrittäjägallupissa tutkittiin myös, miten yritykset ovat ylipäätänsä varautuneet kyberuhkiin.

Yritykset ovat varautuneet niihin melko laajalti. Kaikista yrityksistä 56 prosenttia on huolehtinut laitteiden, ohjelmistojen ja järjestelmien päivityksistä ja 41 prosenttia on tehnyt varmuuskopiot kriittisistä dokumenteista.

Yrityksistä 17 prosenttia on investoinut uusiin tietoturvaratkaisuihin, 15 prosenttia on kouluttanut henkilöstöään, 14 prosenttia on varautunut maksuliikenteen vaikeutumiseen ja 13 prosenttia kertoo varanneensa käteistä. Vain 7 prosenttia on ottanut tieto- tai kyberturvavakuutuksen.

- Varautuminen on monenlaista ja monipuolista. Silti suosittelen, että yrityksissä vielä pohditaan asiantuntijan kanssa, onko varautuminen kunnossa ja miten sitä kenties voi vielä vahvistaa, Pentikäinen sanoo.

- Jos tietojärjestelmät kaatuvat, tietoturva pettää tai asiakastiedot joutuvat vääriin käsiin, voi tulla suuria ongelmia, hän muistuttaa.

Yrittäjägallupin toteutti tutkimuslaitos Kantar. Tiedonkeruu tehtiin 24.5.–2.6.2022 välisenä aikana. Tutkimukseen vastasi 1 022 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.