Yrittäjägallup: Ukrainan sodalla laajasti vaikutuksia yrityksiin

Yrittäjät: Hallitukselta tärkeitä päätöksiä, ammattidieselin toimeenpanossa ei pidä viivytellä 18.2.2022 10:52:27 EET | Tiedote

Suomen Yrittäjät on tyytyväinen siihen, että ammattidieselin valmistelu aloitetaan ja työmatkavähennystä väliaikaisesti nostetaan. Hallitus esitteli energiapakettinsa tänään. – Moni kuljetusalan yrittäjä on ahtaalla. Kuljetusalan kannattavuus on jyrkässä laskussa polttoainehintojen hurjan nousun takia. Ammattidieselin käyttöönotto on kovasti kaivattu helpotus, sanoo liikennepoliittinen asiantuntija Emma-Stina Vehmanen Suomen Yrittäjistä.