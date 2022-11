Yrittäjägallup: Verot, eläkemaksut ja byrokratia yritysten kasvun tulppina

Jaa

Yritykset listasivat parhaat keinot edistää niiden kasvua. – Viesti on selvä: Yritysten ja yrittäjien verotus on tärkein tekijä, jolla yritysten kasvua voidaan joko vauhdittaa tai jarruttaa. On varmistettava, että yritysten verotus pysyy ennakoitavana ja vakaana, sanoo toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Johanna Erjonsalo

Tutkimukseen haastateltiin lokakuussa 2022 yli tuhatta pk-yrityksen edustajaa. Yritysten ja yrittäjien verotuksen keventämisen potentiaalisen kasvun edistäjänä mainitsi 57 prosenttia yrityksistä, eläkevakuutusmaksujen alentamisen 40 prosenttia ja yritysten hallinnollisen taakan keventämisen 30 prosenttia. – Kannustava verotus houkuttelee yhä useampaa valitsemaan yrittäjyyden sekä yrityksiä työllistämään ja investoimaan. Tuloksena on vahvempi talouskasvu. Poukkoileva tai kiristyvä verotus olisi myrkkyä taloudelle ja työllisyydelle, Pentikäinen sanoo. Erityisesti kaupan alalla verotuksen keventämisestä pidetään merkittävänä toimena sekä 2–4 työllistävissä yrityksissä. Paikallista sopiminen toisi kasvua Yli 10 hengen yrityksissä eniten mainontoja sai verotuksen lisäksi paikallisen sopimisen lisääminen, jonka nosti 43 prosenttia yli 10 hengen yrityksistä. Lisäksi yli 10 hengen yritykset esittävät kasvulääkkeinä työmarkkinoiden uudistamista (38 %) ja sairausajan omavastuun lyhentämistä (37 %). – Paikalliseen sopimiseen on valtava tarve, kun maailma muuttuu ja yritysten tarpeet eriytyvät. Työpaikkasopimista pitää edistää työehtosopimusten ja lakimuutosten kautta. Tuleva eduskunta on lakimuutosten osalta paljon vartija. Toimialoista rakentamisessa (41 %) pidettiin eniten paikallista sopimista potentiaalisena kasvun edistäjänä. Nyt jokainen työntekijä voi sairastumispäivänsä lisäksi sairastaa kotona vähintäänyhdeksän päivää täydellä palkalla työnantajan kustantamana. – On selvää, että sairastuneesta pitää kantaahuolta. Systeemin pitää olla kuitenkinsellainen, että taakka sairastumisesta ei kaadu yksin työantajayrittäjän niskaan. Byrokratiaa raivattava Tutkimuksesta selviää, että yritysten tiellä on edelleen liikaa byrokratiaa ja se on kasvun este. – Yrittäjän on voitava hoitaa velvoitteitaan mahdollisimman sujuvasti. Hallinnollisen taakan on oltava minimissä. Suomalaisille yrityksille ei pidä asettaa kilpailijamaista ja EU-sääntelystä poikkeavia velvoitteita. –Pienimmät yritykset pitää jättää hallinnollisten velvoitteiden ulkopuolelle, kun se on mahdolilista ja siihen on perusteita. Yrittäjien viisi keskeisintä viestiä kasvun luomiseksi: 1. Lopetetaan julkinen velkaantuminen. Aloitetaan julkisen talouden sopeuttaminen. 2. Ei kiristetä yrittämisen ja työntekemisen verotusta. Tehdään ennakoivaa ja poukkoilematonta veropolitiikkaa. 3. Toteutetaan rohkeita uudistuksia, kuten työmarkkinareformeja. 4. Panostetaan osaamiseen: erityisesti tarjotaan mahdollisuuksia kouluttautua uudelleen. 5. Kasvatetaan tutkimuksen ja kehittämisen investointeja pk-yrityksissä. Tutustu tuloksiin tarkemmin TÄSTÄ. Tutustu Yrittäjien ohjelmaan Nostetaan rimaa: Suomi tarvitsee lisää kasvua ja työtä TÄSTÄ. Yrittäjägallupin toteutti Suomen Yrittäjien pyynnöstä tutkimuslaitos Kantar. Tiedonkeruu tehtiin 7.–17.10.2022. Tutkimukseen vastasi 1 091 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Johanna Erjonsalo Lataa

Linkit