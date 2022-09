Yrittäjägallup: Yrittäjät nostavat hintoja ja säästävät energiaa

Yrittäjät: Hallitukselta jää 144 miljardin velkataakka, miljardin säästötoimet tarvitaan nopeasti 25.8.2022 08:54:27 EEST | Tiedote

Yrittäjät on hyvin huolissaan valtion holtittomasta velanotosta. Seuraavan hallituksen on aloitettava julkisen talouden vakauttaminen heti 700–800 miljoonan euron vuotuisilla sopeutustoimilla. – Hallitukselta periytyy näillä tiedoin 144 miljardin velkataakka. Mitä enemmän velkaannumme, sitä vähemmän on liikkumavaraa ja mahdollisuuksia alentaa tulevaisuudessa työn ja yrittämisen verotusta, johtaja, pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.