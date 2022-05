Yrittäjägallup: Yritysten tietosuoja-asiat hyvällä tasolla – nuoret yrittäjät epävarmimpia

Henkilötietoja käsittelevistä yrityksistä 86 prosenttia arvioi, että oman tietosuoja-asetuksen noudattamisen olevan erinomaisella tai hyvällä tasolla. Puolestaan 13 prosenttia yrityksistä arvioi noudattamisen olevan tyydyttävällä, välttävällä tai huonolla tasolla.

- Valtaosa yrityksistä arvioi myös noudattamisen olevan korkealla tasolla. On silti edelleen pk-yrityksiä, joissa asetus koetaan hankalaksi, Karoliina Katila sanoo.

Käytännössä kaikki (96 %) yritykset kertovat pyrkivänsä noudattamaan henkilötietojaan käsitellessään tietosuoja-asetusta.

- Yritysten tahtotila ja pyrkimys tietosuoja-asetuksen noudattamisessa on hyvin korkealla. Välinpitämättömyydestä puutteet eivät näytä johtuvan, Katila toteaa.

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on ollut yhtenäistää tietosuojasääntelyä EU-maissa ja varmistaa, että kuluttajat voisivat hallita heitä koskevia tietojaan paremmin.

Pk-yritysten neuvontaan panostettava edelleen

Yritykset, jotka ovat nimenneet esteitä tietosuoja-asetuksen velvoitteiden toteutumiseen, ilmoittavat eniten asiaa haittaavaksi tekijöiksi osaamisen puutteen (24 %), ajan puutteen (15 %) ja tietosuojan arvioidut kustannukset (11 %).

- Osaamisen puute tulee esille erityisesti nuoremmissa yrittäjissä. Uusille yrittäjille tietosuojavelvoitteiden haltuunotto voi olla työlästä, mutta nuoremmat yrittäjät voivat myös suhtautua velvoitteisiin vakavammin ja arvioida omaa toimintaansa tiukemmin, Katila sanoo.

- Vaikka tietosuoja-asetuksen noudattaminen on nykyään monelle arkipäivää, on silti heitä, jotka vielä kokevat haasteita tietosuoja-asetuksen noudattamisessa. Tietosuojaviranomaisen tulee panostaa siihen, että myös tämä joukko saa tarvitsemaansa tukea, Katila painottaa.

Jonkin verran alle puolet (45 %) yrityksistä on hankkinut ulkopuolista apua. Mitä suuremmasta yrityksestä on kyse, sitä useammin ulkopuoliseen apuun on turvauduttu.

- Tietosuojaviranomaisten tulee tarjota maksutonta opastusta ja neuvontaa aktiivisesti erityisesti pienille yrityksille. Monin yritys ei hanki tai osaa hankkia apua ilman, että sitä tarjotaan, Katila toteaa.

Yrittäjägallupin tiedonkeruu tehtiin 9.–15.2.2022. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1049 pk-yrityksen edustajaa.

