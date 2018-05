Yrittäjäjärjestöjen kiertue starttaa: Ammatillinen koulutus yritysten ulottuville

Kauppakamarit, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Suomen Yrittäjät haluavat madaltaa jäsenyritystensä kynnystä hyödyntää oppilaitosyhteistyön uusia mahdollisuuksia, joita ammatillisen koulutuksen uudistus luo. Ympäri Suomea järjestettävät tietoiskut lupaavat käytännön tärppejä ja oppilaitoskontakteja otsikolla ”10 askelta onnistumiseen”.

Ammatillisen koulutuksen suuri reformi on astunut alkuvuodesta voimaan. Yritysten ja työnantajien ulottuvilla on nyt monipuolinen keinovalikoima, joka auttaa niitä saamaan taloon uutta osaamista yhteistyöllä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Koulutus on entistä joustavampaa ja työelämälähtöisempää – kunhan tuntee uuden järjestelmän toimintaperiaatteet ja käytännön tärpit.



Kauppakamarit, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Suomen Yrittäjät toteuttavat aluetapahtumien kiertueen yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa otsikolla ”10 askelta onnistumiseen”. Kiertueella keskitytään erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamiseen. Yli 10 paikkakunnalla järjestettävien perehdyttämistilaisuuksien kohderyhmänä ovat paikalliset yritykset ja työnantajat.

Tehokkaat parin tunnin tietoiskut avaavat ammatillisen koulutuksen uusia mahdollisuuksia käytännönläheisellä ja vuorovaikutteisella tavalla. Yritykset saavat myös täsmäneuvontaa ajankohtaisen osaamistarpeensa täyttämiseksi. Oman alueen oppilaitokset ovat tilaisuuksissa mukana.

Ensimmäiset tilaisuudet järjestetään Hyvinkäällä 22.5. ja Raumalla 4.6. Kiertue jatkuu syksyllä ja huipentuu Helsingissä marraskuussa järjestettävään päätöstilaisuuteen.