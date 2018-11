Yrittäjän perheenjäsenen asema työttömyysturvassa paranee

Suomen Yrittäjät: ”Emme kannata yt-lainsäädännön soveltamisalan laajentamista entistä pienempiin yrityksiin” 5.11.2018 14:22 | Tiedote

- Selvityshenkilöiden esitys on kiinnostava ja sisältää uusia, myös rohkeita näkökulmia. Selvityksessä on hyvää mutta myös ehdotuksia, joita yrittäjien on vaikea tukea, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi selvitystä yt-lain toimivuudesta.