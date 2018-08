Yrittäjät: Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen parantaisi työllisyyttä

Yrittäjät kiittelevät uutta liikesalaisuuslakia – salassapitosopimuksiin ei tullut rajoituksia 27.6.2018 15:03 | Tiedote

– Erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille on tärkeää, että liikesalaisuuksilla on korkeatasoinen suoja. Aineettoman tiedon merkitys yritystoiminnassa on korostunut, joten yrityksillä on tarve tehokkaille oikeussuojakeinoille liikesalaisuusloukkausten varalta, asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä kommentoi uutta liikesalaisuuslakia.